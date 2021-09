Sanne Thijssen: ‘Het is een abnormale eer om hier te rijden’

Het Nederlandse springteam werd gisteravond vijfde in de landenwedstrijd in Aken. Sanne Thijssen debuteerde in het team van de Oranje jassen. De jonge amazone zette met de geweldig springende Con Quidam (v. Quinar) direct het beste resultaat neer met totaal vier strafpunten. “Het is een abnormale eer om hier te rijden en deze prestaties hier al neer te zetten”, vertelt Sanne.

Sanne Thijssen die dankzij de overwinning in de Grote Prijs van Rotterdam geplaatst is voor de Grote Prijs van Aken van aanstaande zondag kreeg van Rob Ehrens het vertrouwen in het team. En bij haar debuut in het team en in Aken stelde Sanne niet teleur. Integendeel. Ze kreeg in de eerste omloop met haar hengst Con Quidam RB een pechfout op een steilsprong, in de tweede manche sprongen ze magistraal foutloos rond.

Sanne Thijssen en Con Quidam in Landenwedstrijd Aken Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

‘Je wordt behoorlijk op je vingers gekeken’

“Om direct in Aken in een Nations Cup te debuteren is natuurlijk wel pittig”, legt Thijssen uit. “Dan wil je het wel goed doen. Je wordt behoorlijk op je vingers gekeken vanaf de kant. Om hier vier en nul te rijden daar ben ik heel tevreden mee. Gisteren was ik ook al dubbel nul in een in een dikke proef met een ander paard. Ik mag niet klagen. Het is een abnormale eer om hier te rijden en deze prestaties neer te zetten.”

Sanne Thijssen en Con Quidam in Landenwedstrijd Aken Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron KNHS