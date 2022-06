Schneider en Showtime FRH niet in Duits team CHIO Aken

Het Duitse dressuurteam voor CHIO Aken bestaat uit Isabell Werth met DSP Quantaz, Ingrid Klimke met Franziskus, Frederic Wandres met Duke of Britain FRH en Benjamin Werndl met Famoso. Kersvers Duits kampioen in de Grand Prix Spécial, Dorothee Schneider met Showtime FRH, ontbreekt in het team.

Schneider en de Sandro Hit-zoon nemen wel deel aan de CDI4* Grand Prix. “Het was van te voren bekend dat als je in Aken-team wilt komen, je in Balve drie proeven moest rijden. Dorothee heeft hier maar twee proeven gereden, dus rijdt ze de I-tour”, licht bondscoach Monica Theodorescu toe.

Isabell Werth brengt in de I-tour Emilio of haar jonge talent Superb aan de start. Emilio liep een verdikt been op en de Duitse amazone wil afwachten hoe dat zich ontwikkelt.

Bron: Dressursport Deutschland