Scholtens en Desperado winnen 4* kür met 83%

Onder het kunstlicht van het dressuurstadion werden Emmelie Scholtens en Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) vanavond de winnaars van de CDI 4* kür op muziek. Scholtens reed Desperado in Aken voor het eerst sinds januari weer op een internationale wedstrijd. In de Grand Prix was er al de derde plaats en in de kür op muziek ging er nog een schepje bovenop, tot groot genoegen van het enthousiaste publiek. Met 83,11% was het winst voor de Nederlandse en haar zwarte hengst.

Donderdag werd Dorothee Schneider met DSP Sammy Davis Jr. (v. San Remo) nog zesde in de Grand Prix, waarna ze het paard te koop zette voor 350.000 euro. Vandaag reed de Duitse de kür op muziek met veel schwung en bravoure. Het was goed voor een gemiddelde score van 81,210% en plaats twee. Als Schneider nog steeds van plan is om Sammy te verkopen, dan heeft ze in elk geval weer een leuk up-to-date verkoopfilmpje…

Spaans enthousiasme

Spanjaard José Antonio Garcia Mena zette opnieuw een fijne show neer met Sorento 15 (v. Sandro Bedo). Zijn vos danste met veel afdruk door de baan en bracht hem naar de derde plaats met 79,440%. Het publiek beloonde zijn enthousiasme met groot gejuich. Thamar Zweistra werd zesde met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson). Zweistra scoorde 77,310%.

