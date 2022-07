Sergio Moron Basoco wint Young Riders CHIO Aken: Robin Heiden in top tien

De Prize of the Liselott and Klaus Rheinberger Foundation ging naar een aanstormend Spaans talent. Sergio Moron Basoco en Farnham L (v. Fürst Rousseau) zijn een combinatie om in de gaten te houden. De 20-jarige Spaanse ruiter en zijn Deense Fürst Rousseau zoon hebben al veel ervaring samen. Bij zowel de Junioren als de Young Riders reden ze meerdere malen het Europees Kampioenschap met afgelopen jaar een vierde plaats in de Kür op muziek. Vandaag wonnen ze met overmacht de Young Riders rubriek tijdens het CHIO Aken. Voor Nederland kwam Robin Heiden aan start. Zij eindigde op een tiende plaats.

Met een score van 73.90% was de combinatie zeker van de overwinning. De Belgische amazone Amber van den Steen reed Fame (v. Ampère) naar een score van 73.588% en waren daarmee goed voor de zilveren positie. Thuisruiter Moritz Treffinger verzekerde zich met Treffinger‘s Superstition (v. Surprice 26) van de derde plaats. Zij waren goed voor 72.794%. Robin Heiden was de enige Nederlandse combinatie die het grote stadion binnenreed. In het zadel van Gasmonkey (v. Tuschinski) reed de combinatie naar 69.824% wat goed was voor de tiende plaats.

