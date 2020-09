Stefanie Peters nieuwe voorzitter van Aken-Laurensberger Rennverein

Stefanie Peters is gisteren door de 144 leden unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de Aken-Laurensberger Rennverein. ''Ik kijk ernaar uit om deze taak als team uit te voeren'', aldus Peters. Ze volgt de 47-jarige Carl Meulenbergh op die erevoorzitter wordt.

De adviesraad bestaat naast Peters uit Baron Wolf von Buchholtz (Vicevoorzitter), Peter Weinberg, Wolfgang ”Tim” Hammer, Dr. Thomas Förl en Jürgen Petershagen.

30 jaar vrijwilligster

De onderneemster is opgegroeid met het CHIO Aken. Peters beleefde haar eerste bezoek aan het internationale evenement in de baarmoeder van haar moeder. Peters is al 30 jaar vrijwilligster in de Aachener Soers.

Ervaring

De nieuwe voorzitter brengt een breed scala aan ervaringen mee uit haar eerdere werkzaamheden. Zij werkte onder meer als discipline manager dressuur en is sinds 2008 lid van de raad van toezicht. Peters heeft de internationale wedstrijden ook vanuit een ander perspectief beleefd. De gepassioneerde dressuuramazone nam zelf twee keer deel aan het CHIO Aken.

Toekomstplannen

Frank Kemperman, voorzitter van het CHIO Aken, blikte bij de vergadering terug op de editie van 2019. Hij keek ook vooruit en maakte bekend dat Japan volgend jaar het partnerland blijft. Michael Mronz presenteerde het initiatief ‘Rhein Ruhr City 2032’. Dit plan heeft als doel om de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in 2032 naar Aken te halen.

