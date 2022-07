Team NL vierde in landenwedstrijd CHIO Aken, Van der Putten rijdt super Spécial

Het dressuurteam van bondscoach Alex van Silfhout is in de vijfsterren landenwedstrijd van CHIO Aken op de vierde plaats geëindigd. In de Grand Prix Special reed Marieke van der Putten haar Tørveslettens Titanium RS2 bij haar Aken-debuut naar een mooie negende plaats. Dat was in de Grand Prix de positie die Dinja van Liere met haar ‘tweede’ paard Hartsuijker innam. Denemarken won de landenwedstrijd met Duitsland en Zweden naast zich op het podium.

Bondcoach Alex van Silfhout: “Donderdag begonnen we de landenwedstrijd goed en stonden we na de Grand Prix derde. Karen had bij haar debuut met Elysias hier in Aken een paar foutjes, maar de andere paarden liepen fijn. Dinja, Marieke en Thamar hadden hun paarden er fijn aan staan.”

Voor dit moment perfect

“Vandaag in de Grand Prix Special reed Marieke met Tørveslettens Titanium RS2 voor dit moment perfect. Dat was echt een toprit. Bij Dinja en Thamar liepen er een paar foutjes in de proef. Ja, dan zak je met het team in dit top-veld naar de vierde plaats. Maar ik ben wel super blij hoe de jonge paarden van Marieke en Dinja hier in de mooie accommodatie hun kunnen tonen. Dan zie ik echt wel weer perspectief.”

Alles op een rijtje zetten

De bondscoach kiest zijn woorden zorgvuldig op de vraag of hij in Aken al conclusies kan trekken voor zijn team voor het WK Herning begin augustus. “Op 20 juli maak ik mijn team bekend. Ik heb nu de tijd om alles op een rijtje te zetten. Ik wil met een zo goed mogelijk resultaat uit Herning weg komen, zodat we de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs (een top-6 plaatsing in de landenwedstrijd, red.) binnen hebben. Dat is voor mij de rode draad.”

Van der Putten teamkandidaat

Eén van de kandidaten voor het team lijkt Marieke van der Putten met de Deens gefokte tienjarige Tørveslettens Titanium RS2 (v.Totilas). In Aken scoorden ze in de Grand Prix Spelen een nieuw persoonlijk record met 74.000% en een goede negende plaats. In de Grand Prix op donderdag werden ze 15e met 72,695%. Op het NK in Ermelo veroverden ze de bronzen medaille en ze zijn de laatste weken in goede vorm.

Dinja van Liere reed Hartsuijker donderdag in de Grand Prix naar een goede negende plaats met een fijn gereden, welhaast foutloze proef. In de Special ontstonden er wat foutjes zodat er geen top 10 klassering in zat. Nu werd het plaats 17 met 72.128. Vorige week in Rotterdam won Van Liere met het team en won ze de Grand Prix en de Special met haar hengst Hermes.

Thamar Zweistra zat vorige week ook in het winnende team in Rotterdam, toen met Hexagon’s Ich Weiss. In Aken reed Thamar met haar meer ervaren Hexagon’s Double Dutch de meetellende scores voor het teamresultaat. Karen Nijvelt debuteerde op vijfsterrenniveau in Aken met haar dertienjarige Jazz-zoon Elysias.

Uitslag Landenwedstrijd dressuur, CHIO Aken

1. Denemarken, 459.421

2. Duitsland, 454.903

3. Zweden, 440.499

4. Nederland, 437.161

Dinja van Liere (Uden), Hartsuijker (v.Johnson), 74.739 – 72.128

Marieke van der Putten(Apeldoorn), Tørveslettens Titanium RS2 (v.Totilas), 72.695 – 74.000

Thamar Zweistra (Schore), Hexagon’s Double Dutch, 72.174 – 71.425

Karin Nijvelt (Hoeven), Elysias (v.Jazz), 69.870 – 68.787

