Thamar Zweistra vervangt Marlies van Baalen in Aken

Marlies van Baalen heeft zich met Go Legend (v. Totilas) afgemeld voor CHIO Aken, dat van 28 juni tot en met 3 juli verreden wordt. Bondscoach Alex van Silfhout heeft de vrijgekomen plek in het dressuurteam vergeven aan Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch. TeamNL bestaat in de landenwedstrijd verder uit Dinja van Liere met Hartsuijker, Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2 en Karin Nijvelt met Elysias.

Thamar Zweistra had met Hexagon’s Double Dutch aanvankelijk een individuele startplek in de CDI4* gekregen en is doorgeschoven naar het team. De individuele startplek wordt nu ingenomen door Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson).

De landenwedstrijd dressuur wordt in het fraaie dressuurstadion in Aken op donderdag 30 juni (Grand Prix) en op zaterdag 2 juli (Grand Prix Spécial) verreden.

Team NL

TeamNL dressuur, CHIO Aken, bondscoach Alex van Silfhout

Dinja van Liere met Hartsuijker (v. Johnson)

Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas)

Karin Nijvelt met Elysias (v. Jazz)

Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson)

Klik hier voor het programma van CHIO Aken

Bron: KNHS