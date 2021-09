Theodorescu: ‘Dinja is iemand waarmee we rekening moeten gaan houden’

Joop van Uytert mocht zojuist in Aken naar voren komen om gehuldigd te worden met zijn negenjarige Hermès. De kürwinst ging vandaag aan de neus van zijn hengst en Dinja van Liere voorbij, maar overall was Hermès het 'Punktbeste Pferd' in het Deutsche Bank Stadion dit jaar. En misschien nóg wel mooier waren de woorden van de Duitse bondscoach Monica Theodorescu in de persconferentie: "Dinja van Liere is definitief iemand waar we de komende jaren rekening mee moeten gaan houden."