Theodorescu wil Werth met Wendy in landenwedstrijd CHIO Aken zien

Het dressuurteam dat Duitsland vertegenwoordigt in de landenwedstrijd op CHIO Aken is gewijzigd. Isabell Werth start de tienjarige Wendy de Fontaine (v. Sezuan) in de landenwedstrijd in plaats van de 14-jarige DSP Quantaz (v. Quaterback). Met DSP Quantaz rijdt ze de viersterren-tour.

Bondscoach Monica Theodorescu heeft een verklaring voor deze paardenwissel. ”De Nations Cup in Aken is een kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen in Parijs. We willen Wendy graag nog een keer zien en haar vergelijken met de andere paarden die in de Nations Cup drie proeven lopen.”

Duitse team

Het Duitse team voor de landenwedstrijd bestaat naast Werth met Wendy de Fontaine uit Frederic Wandres met de 14-jarige Bluetooth OLD (v. Bordeaux), Ingrid Klimke met de 16-jarige Franziskus FRH (v. Fidertanz) en Katharina Hemmer met de twaalfjarige Denoix PCH (v. Destano).

Bron: St-Georg/Horses.nl