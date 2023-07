Tiende 90+ score op rij voor Von Bredow en Dalera, Skodborg tweede en Dujardin derde

Dalera's rechterachterbeen kwam weliswaar wéér omhoog bij de eerste groet, maar verder liep de zestienjarige merrie onder Jessica von Bredow-Werndl haar beste proef van het weekend in de kür op CHIO Aken. Die proef werd door de jury, in absolute feeststemming vandaag, met 90,82% beloond – de tiende 90+score op rij voor het duo. Nanna Skodborg Merrald klom in Aken elke dag een plaatsje omhoog met Blue Hors Zepter: vierde in Grand Prix, derde in Spécial en tweede in kür (88,73%) en Charlotte Dujardin kwam met Imhotep op 88,415%. Lynne Maas reed weer een PR met Electra en kwam in de buurt van de 80 met 79,53% en Dinja van Liere deed daar met Hartsuijker niet veel voor onder (78,48%).

De jury (Eddy de Wolff van Westerrode, Isobel Wessels, Ulrike Nivelle, Raphaël Saleh en Kurt Christensen) maakte er een feestje van in de ‘Deutsche Bank-Preis’, de 5* kür in Aken. Tien combinaties in de kür gingen over de 81%, zeven daarvan over de 84% en vier over de 87%.

Uitslag

Bron: Horses.nl