Tim Lips trekt zich terug voor cross in Aken

"Een van de mooiste dagen van het jaar: aankomen op CHIO Aken", schreef Tim Lips afgelopen woensdag op zijn instagram. Voor de enige Nederlandse eventingruiter die mocht deelnemen aan Aken zit de wedstrijd er na de dressuur en het springen vandaag al weer op. Na de dressuur stond Lips met Bayro N.O.P. (v. Casantos) nog vierde, maar de 12 fouten in het springparcours deden Lips besluiten om zich terug te trekken voor de cross.

“Helaas niet het gewenste resultaat in het springen wat we gewend zijn. De achterstand op de top van het klassement is nu te groot, vandaar dat we morgen niet van start zullen gaan in de cross helaas”, schrijft Lips op zijn social media-kanalen.

Laura Collett aan kop

In de tussenstand na de dressuur en het springen van vandaag gaat de Britse Laura Collett aan kop met London (v. Landos), gevolgd door de Nieuw-Zeelander Tim Price en zijn KWPN’er Wesko (v. Karandasj). Daarna volgt een heel rijtje Duitsers: Ingrid Klimke met SAP Hale Bob OLD (v. Heraldik xx), Michael Jung met fischerChipmunk FRH (v. Contendro I), Kai Rüder met Colani Sunrise (v. Chico’s Boy), Dirk Schrade met Unteam de la Cense (v. Diamant de Semilly) nog een keer Michael Jung met Star Connection (v. Chacco Blue).

Cross morgen live te volgen op WDR

De cross die morgen om 9.30 uur begint, is live te volgen op WDR (en natuurlijk op ClipMyHorse.tv).

Tussenstand

