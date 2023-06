Tóch geen Aken voor Ingrid Klimke, Franziskus FRH geblesseerd

Toen Ingrid Klimke tien dagen geleden haar sleutelbeen brak bij een val in de cross in Luhmühlen, zag het er naar uit dat ze geen CHIO Aken kon rijden. De Duitse amazone zat daags na de operatie echter alweer op Franziskus FRH (v. Fidertanz) en gaf aan haar thuisland toch te kunnen vertegenwoordigen. Nu is er weer pech voor Klimke, Franziskus is namelijk geblesseerd geraakt. Ze wordt vervangen door Sönke Rothenberger en Fendi (v. Franklin).

In de eerste training in Aken liet Franziskus zich in goede vorm zien. “Maar op de terugweg naar stal heeft hij zich verstapt en dat laat hij duidelijk zien”, meldt Klimke. De amazone heeft in overleg besloten om de Hannoveraanse hengst uit het team terug te trekken.

Bron: Horses.nl/Dressursport Deutschland