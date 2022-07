Topeventer All Star B van Rosalind Canter ingeslapen na cross Aken

De cross in Aken was uitdagend en met moeilijke combinaties. Het lukte ook niemand om binnen de tijd te finishen. Regerend Wereldkampioen Rosalid Canters gouden KWPN’er Allstar B (v. Ephebe for Ever), sprong half langs 16d, een smalletje, en tikte daarbij met zijn voorbeen de hindernis hard aan en stond direct op drie benen. De ruin werd met een paardenambulance afgevoerd en nu maakt CHIO Aken bekend dat de topeventer is ingeslapen.

Het persbericht van Aken over het treurige voorval luidt als volgt: “Aken-Laurensberger Rennverein e.V. (ALRV) deelt met de grootste spijt mee dat Allstar B, gereden door Rosalind Canter (GBR) en eigendom van haarzelf en Caroline Moore, vandaag een ongeluk heeft gehad in de cross. Op basis van veterinair advies hebben de eigenaren besloten om vanmiddag het paard in te laten slapen. Allstar B verwonde zich bij hindernis 16.

Rosalind Carter zegt: “Er zijn geen woorden voor de liefde en het respect dat ik heb voor Alby. Keer op keer heeft hij zijn vrijgevigheid, vriendelijkheid en liefde voor onze sport getoond. Hij heeft zo’n grote rol gespeeld in het opbouwen van mijn carrière en hij zal door velen worden gemist.”

Allstar B was een zeer ervaren paard en maakte deel uit van drie gouden medaillewinnende teams en pakte de individuele WK-titel op de Wereldruiterspelen in Tryon 2018.

Bron: Persbericht/Horses.nl