Troost-Wedstrijd: Hoogtepunten uit Aken met Van Silfhout, Werth en Klimke

Vandaag in de troost-wedstrijd: mooie en opmerkelijke momenten uit Aken. Zoals de prestatie van Diederik van Silfhout in de landenwedstrijd van 2015. En de onvoorstelbare Gigolo, die met Isabell Werth maar liefst acht keer de kür won. Maar ook de veelzijdige Ingrid Klimke mag niet ontbreken. Zij steeg boven zichzelf uit in 2018, op wat wel de drukste dag ooit voor een enkele ruiter in Aken moet zijn geweest...

Dit weekend zou het CHIO in Aken hebben plaatsgevonden, een paar weken eerder dan de meeste jaren vanwege de Olympische Spelen in Tokio. Nu alles is afgelast zijn we in de archieven gedoken voor een paar leuke hoogtepunten die je wat minder vaak terugziet…

Van Silfhout en Arlando

Diederik van Silfhout reed in 2015 in Aken met de toen tienjarige Arlando (v. Paddox). Dat jaar was het geen ‘gewoon’ Aken, maar een EK. Van Silfhout won er met het Nederlands team de gouden medaille in de landenwedstrijd, samen met Hans Peter Minderhoud, Edward Gal en Patrick van der Meer. Zijn 75,814% in de GP was goed voor een individuele zevende plaats, achter de veelbesproken Rath en Totilas.

In de GPS werd van Silfhout tiende na grote juryverschillen, in de kür op muziek was er een negende plaats voor de combinatie. Vorig jaar zou van Silfhout met Expression naar Aken afreizen, maar zijn paard moest toen op het laatste moment teruggetrokken worden wegens een blessure.

Topdrukte voor veelzijdige Klimke

Ingrid Klimke staat bekend om haar veelzijdigheid, maar op 21 juli 2018 maakte ze het wel heel bont. Met haar Franziskus (v. Fidertanz) pakte ze die avond zilver in de viersterren GP, nadat ze ’s middags al met Bluetooth (v. Bordeaux) het Intermédiair I had gewonnen. Op diezelfde dag reed ze ’s ochtends al de crosscountry voor de eventingwedstrijd met Hale Bob (v. Helikon XX), en tussendoor was er het afsluitende springen van de gemengde teamwedstrijd (mennen, springen en eventing) van Aken.

Met zo’n programma kan het natuurlijk zijn dat je een beetje in tijdnood komt. Daarom verscheen Klimke bij de prijsuitreiking van de Inter I met haar springpaard Parmenides; ze moest namelijk direct aansluitend het 1m45 parcours in… Klimke sloot haar drukke dag af met de tweede plaats in de 4* kür op muziek. Wij vragen ons bij deze prestatie alleen maar af: hoe dan?

De winnende Inter I proef:

De cross met Hale Bob vanaf de helmcamera:



De zilveren kür in de CDI4* met Franziskus:

Acht keer winst voor Gigolo en Werth

Isabell Werth heeft de kür in Aken inmiddels 13 keer gewonnen, waarvan een ongelooflijke acht (!) keer met Gigolo FRH (v. Graditz), tussen 1992 en 2000. Daarom ook van dit opmerkelijke duo een filmpje, al stamt dat niet uit Aken, want daar konden we geen materiaal van vinden. Maar hopelijk vindt u de gouden olympische kür uit Atlanta (1996) ook leuk om te zien:

Lijst met winnaars van de kür in Aken

Bron: Horses.nl / YouTube / CHIO Aachen / Wikipedia