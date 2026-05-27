TSCHIO Aken: Halla-Trofee voor Lady Harris en Lady Kirkham, stijlprijs voor Nina Mallevaey

Lady Pauline Harris en Lady Pauline Kirkham, eigenaresses van de toppaarden van Scott Brash, werden eerder dit jaar door de Jumping Owners Club uitgeroepen tot ‘Longines Owners of the Year’. Afgelopen weekend werden de twee ladies achter de Hello-paarden ook nog een keer in het zonnetje gezet op TSCHIO Aken. Hello Mango was over het hele evenement (in alle 5*-rubrieken) het succesvolst en daarmee wonnen de twee Britse dames de Halla Trofee.