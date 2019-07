Vader en zoon Chardon in top vijf openingsrubriek, Boyd Excell naar recordscore

IJsbrand en Bram Chardon zijn aan CHIO Aken begonnen met een vierde en vijfde plaats in de openingsrubriek voor vierspannen. Bram Chardon stuurde zijn vierspan naar 43,46 punten en moest daarmee nog wel zijn meerdere erkennen in zijn vader, die uitkwam op 40,63 punten. De dressuurproef telt niet mee voor het team- of individuele klassement.