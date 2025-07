Van der Putten en Zantana RS2 zijn Nederlands ‘geheime’ wapen

Na de tijden van Anky van Grunsven, Edward Gal en Adelinde Cornelissen heeft Nederland als dressuurland jarenlang de absolute top als uitgangspunt gehad. Vanuit dat oogpunt is een zesde plaats in de landenwedstrijd in Aken geen goede prestatie. Maar toch was die zesde plaats een goede prestatie, drie van de vier ruiters (Marieke van der Putten, Geert Jan Raateland en Rowena Weggelaar) uit het team van Patrick van der Meer reden een PR in de Grand Prix en Jonna Schelstraete was daar (tot een dure fout) ook naar op weg. Bovendien heeft Nederland met Marieke van der Putten en Zantana RS2 weer een combinatie die zich in de toekomst bij de wereldtop kan gaan voegen.