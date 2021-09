Van Liere en Hermès naar 86,74% in Aken: Nederland heeft een nieuwe wereldtopcombinatie

Het ongeloof is van Dinja van Lieres gezicht te lezen als ze haar score ziet in de Aachener Soers: 86,74% in de kür. Maar dat ongeloof hoeft er niet te zijn: Met Hermès laat ze dressuur er uit zien alsof het allemaal vanzelf gaat. En ze krijgt de bijpassende de jurywaardering daarvoor. De Nederlandse dressuur heeft een nieuw gezicht en een nieuwe wereldtopcombinatie waarmee de Von Bredows, Dujardins, Dufours en Werths van deze wereld voortaan rekening moeten gaan houden. Voor de Nederlandse dressuur ziet de nabije toekomst (WEG 2022, EK 2023 en Spelen 2024) er na dit weekend opeens een stuk rooskleuriger uit. Met deze score is de kans groot dat Hermès in de voetsporen van Salinero (winnaar Aken 2004) en Totilas (winnaar Aken 2010) gaat treden en zijn naam op het Deutsche Bank Stadion komt te staan.

De kür is nog bezig in Aken, dit bericht wordt later bijgewerkt.

Uitslag

Bron: Horses.nl