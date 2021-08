Van Liere, Van Gasselt, Zweistra en Nekeman in Aken-team

Het Nederlands team voor de CDIO5* Nations Cup in Aken bestaat uit Dinja van Liere, Vincent van Gasselt met Delacroix (Dancier x Don Crusador), Thamar Zweistra met Hexagon's Ich Weiss (Rubiquil x Negro) en Denise Nekeman met Boston STH (Johnson x Quattro B). Welk paard Dinja van Liere meeneemt, wordt beslist na het trainingskamp van aanstaande donderdag en vrijdag. Op vrijdag 17 september wordt het eerste onderdeel, de Grand Prix, verreden.

Van Liere heeft in Haute Couture (Connaisseur x Krack C) en Hermès (Easy Game x Flemmingh) twee geschikte kandidaten voor Aken. Haute Couture was als reservepaard mee naar de Olympische Spelen in Tokio en Hermès loopt mee op het Europees kampioenschap in Hagen (7-12 september).

Bron: Horses.nl