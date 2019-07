Verdi: de hengst die iedereen Aken-winst gunt

De zeventienjarige VDL Groep Verdi TN heeft met Maikel van der Vleuten al miljoenen bij elkaar gesprongen en ongekend veel succes gehad. Maar een echte dikke vette Grote Prijs, dat ontbreekt nog op zijn palmares. Vaak zat hij er in zijn carriere dichtbij, zoals vorig jaar op Spruce Meadows waar hij tweede werd of in Aken waar hij als achtste mocht aansluiten in 2018. Morgen komt Verdi weer in actie in de Grote Prijs en als er een paard is aan wie zo'n Grote Prijs het meeste gegund is, is het Verdi wel.

“Het zou mooi zijn als hij nog één keer een echt mooie prijs kan winnen”, zei mede-eigenaar Henk Nijhof jr. vorig jaar in een interview in De Paardenkrant. “Tweede worden op Spruce Meadows is natuurlijk fantastisch, maar hij heeft het echt verdiend om nog iets moois te winnen. Hij springt al zo lang zo constant op het hoogste niveau, dat is ongekend. Zijn eerste Grote Prijs liep hij in januari van 2010, die van Amsterdam. Hij was toen op papier net acht. Nu, ruim acht jaar later, hoort hij nog steeds bij de allerbeste springpaarden ter wereld. Toen Verdi acht was zeiden we altijd: hij is onze jongste hengst die 1,60m springt. Nu kunnen we zeggen: hij is onze oudste hengst die dat doet.”

Verdi komt morgen met Maikel van der Vleuten als 20ste in de baan en heeft dan de beste springpaarden van de wereld als concurrenten. Hen verslaan zal lastig worden, maar wat zou het mooi zijn. Niet alleen mede-eigenaar Henk Nijhof gunt hem een vette prijs, heel Nederland doet dat. Fit is hij in ieder geval, de zeventienjarige sprong gisteren twee nulrondjes met twee vingers in zijn neus in de VBR-Prijs en werd daarmee vierde. De Grote Prijs van Aken begint morgen om 15.30 uur.

Bron: Horses.nl