Het ongeloof is van Dinja van Lieres gezicht te lezen als ze haar score ziet in de Aachener Soers: 86,74% in de kür. Maar dat ongeloof hoeft er niet te zijn: Met de negenjarige (!) Hermès laat ze dressuur er uit zien alsof het allemaal vanzelf gaat. Bekijk hier de prachtige kür van de twee.