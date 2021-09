VIDEO: Emmelie Scholtens met Indian Rock in Aken

en van jaar hij Scholtens (v. de heeft vanmorgen van mee Horses Rock deze Tour. Exloo en direct een naar hengst eerste Black Aken zijn Emmelie Bekijk en maakte verpletterende PR: indruk 74,5%. week nieuw Ad Stoeterij Premium liep Prix een Hengstenkeuring op internationale Apache) video in begin won een de Lichte dit in KWPN Horses in proef. vervolgens de daar Valk Georges Indian op de St.

Horses.nl Bron: