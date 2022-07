Vier op een rij voor Cathrine Dufour: winst met 84,12% in kür met Bohemian

Het lijkt er toch echt op dat Cathrine Dufour in keuzestress gaat komen voor het Wereldkampioenschap in Herning. De twaalfjarige Bohemian (v. Bordeaux) was eerste keus voor het kampioenschap in eigen land, maar in Aken loopt zijn tienjarige stalgenoot Vamos Amigos hem er uit. Eigenlijk vooral op de gelatenheid. De sensibele Bohemian, die technisch eigenlijk nog verder is, zat zichzelf vanavond in de kür in de weg. Spanning en fouten drukten de score. Na de 90% van Herning werd het in Aken 84,12%

Hoewel Bohemian een super Grand Prix liep (misschien wel de beste ooit), is Vamos Amigos misschien nog wel een nóg betrouwbaardere partner voor Dufour in Herning. In de kür in Aken was Bohemian gespannen en maakte hij daardoor fouten (een kleine in de drafreprise en meerdere in de galop). De jury kwam in Aken op 84,12% voor de kür, die in Herning nog over de 90% ging.

Morgen loopt Vamos Amigos nog de 5* kür en kan Dufour geschiedenis schrijven door alle Grand Prix-rubrieken op Aken te winnen. Eerder vandaag schreven de Denen al geschiedenis door voor de eerste keer de landenwedstrijd dressuur te winnen.

Spanjaarden maken indruk

De Spanjaarden, die sinds dit jaar worden begeleidt door Francis Verbeek, maakten de afgelopen dagen indruk in Aken. Allemaal fijn rijdende ruiters, zo ook in de 4*kür. José Antonio Garcia Mena stuurde Sorento (v. Sandro Bedo) naar de tweede plaats in de kür met 77,865%.

Als de Spanjaarden op de toppen van hun kunnen rijden in Herning, kunnen ze het Nederland ook nog lastig gaan maken. Samen met Denemarken, Duitsland, Zweden en eventueel de Britten en de Amerikanen behoren Nederland en Spanje tot de landen die waarschijnlijk in de top gaan eindigen op het WK in Herning. Voor Nederland is de Olympische kwalificatie het doel, dat betekent een plek in de top-6 van de landenwedstrijd.

Vanommeslaghe en Nekeman

De Belgische Laurence Vanommeslaghe kwam uit op de derde plaats met 76,225%, net voor Denise Nekeman met Boston STH (76,025%).

Drie combinaties (!) uitgesloten op bloedregel op één dag

De zaterdag van van CHIO Aken bood veel moois aan sport, maar er was helaas ook een opeenstapeling van gebeurtenissen die dat in de schaduw stelden. Vooropgesteld natuurlijk het inslapen van eventing-topper All Star B. Daarnaast werden drie combinaties op één dag uitgesloten op de bloedregel. Isabell Werth werd in de 5* Spécial uitgebeld en in dezelfde proef werd Katie Duerhammer uit de uitslagenlijst gehaald na de bittencontrole. In de 4* kür klonk de bel voor Adrienne Lyle en Salvino, ook hier was de bloedregel reden voor de uitsluiting.

