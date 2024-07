Vierspanrijders TeamNL winnen voor de 16e keer op rij in Aken

Onder leiding van bondscoach Ad Aarts hebben de Nederlandse vierspanrijders de prestigieuze landenwedstrijd in Aken gewonnen. Even leek het erop dat het Duitse team in eigen land de lange zegereeks van de Nederlandse menners in Aken zou doorbreken, maar een cruciale fout van de laatste Duitse rijder hielp Nederland aan de winst. “De wedstrijd gaat over drie onderdelen, dat is maar weer eens gebleken. Ik ben blij dat deze 16e overwinning hier in Aken binnen is”, aldus de bondscoach.

In het individuele klassement waren er geen podiumplaatsen voor de Nederlandse menners. IJsbrand Chardon eindigde als vijfde, net voor Bram Chardon en Koos de Ronde. In de dressuur boekte Bram Chardon met een vierde plek het beste Nederlandse resultaat, Koos de Ronde was met eveneens een vierde plaats de sterkhouder voor Oranje in de marathon. Bram Chardon wist op de slotdag de winning round van de vaardigheid op zijn naam te schrijven.

Planning richting WK

Bondscoach Ad Aarts, zelf winnaar van Aken in 1990, was reëel na afloop: “We hebben teveel foutjes gemaakt, maar ja, het blijft een wedstrijd met paarden. We hebben er voor gevochten en het team heeft heel goed samengewerkt. De volgende wedstrijd is het NK in Exloo in het eerste weekend van augustus, dat past ook mooi in onze planning richting het WK.”

Uitslag Aken – landenwedstrijd CAIO4*

1. Nederland – 334,52

2. Duitsland – 335,61

3. België – 352,56

Uitslag Aken – individueel klassement CAIO4*

1. Boyd Exell (AUS) – 146,27

2. Mareike Harm (DUI) – 167,64

3. Georg von Stein (DUI) – 167,97

5. IJsbrand Chardon (Den Hoorn ZH) – 171,95

6. Bram Chardon (Den Hoorn ZH) – 173,96

7. Koos de Ronde (Zwartewaal) – 174,73

Bron: KNHS