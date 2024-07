Vijf Johnsons in de Akense 5* en nog eens twee in de 4*

De invloed van Johnson TN is opvallend in de dressuurrubrieken op CHIO Aken: de hengst van Team Nijhof had maar liefst vijf nakomelingen in de 5* Grand Prix en nog eens twee in de 4* Grand Prix. In de 5* liepen Hero van Devenda Dijkstra (16e), Inoraline W van Sophie Lexner (17e), Jolene van Alexandre Ayache (18e), Boston STH van Denise Nekeman (24ste) en Meggle's Boston van Juan Rodriguez Carvajal (30ste).