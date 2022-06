Voltigeurs in top van klassement tijdens CHIO Aken

De voltigeurs kwamen dit weekend in actie tijdens het prestigieuze evenement CHIO Aken dat op vrijdag 24 juni van start ging in de Duitse stad. De Nederlandse delegatie was goed vertegenwoordigd en wist onder leiding van bondscoach Claire de Ridder zeer sterk te presteren. Met als hoogtepunt twee podiumplekken voor de talentvolle 16-jarige Sam Dos Santos.

De voltigewereld kan ondertussen niet meer om de wereldkampioen bij de junioren heren Sam Dos Santos heen. Dat de pas 16-jarige junior ook zijn mannetje staat tussen het senioren deelnemersveld, heeft hij dit weekend goed laten zien in Aken. Na een sterk gereden verplichte test en technische test, maakte hij het af in een prachtige Kür op muziek op zijn paard Chameur met Rian Pierik-Bongers aan de longe. Dankzij een totaalscore van 8.610 pakte hij een tweede plaats en mocht hij op het podium de zilveren medaille in ontvangst nemen. Sam kan het zelf bijna niet geloven, hij vertelt: “Het was voor mij de eerste keer in Aken en echt een super ervaring! Zo bizar dat ik in dit senioren deelnemersveld tweede word. Echt fenomenaal. Ik was al blij geweest met een tiende plaats”, vertelt Sam lachend. Hij vervolgt: ”Het was altijd mijn grote droom om naast wereldkampioen senioren Lambert Leclezio te mogen deelnemen en dat ik nu op maar 0,3 punten achter hem eindig is gewoon fantastisch! Ik ben enorm dankbaar voor deze ervaring. Ik moet dit allemaal nog even verwerken en dan gaan we weer hard verder trainen richting het EK Junioren deze zomer.”

Sterke prestaties

Ook in de Pas de Deux op zondag wist Sam op het podium te eindigen, ditmaal samen met zijn voltigepartner Elise van de Ven in de Pas de Deux. Het duo behaalde na twee prachtige Küren op het paard Doemaar en gelongeerd door Jinte van der Heijden een gemiddelde totaalscore van maar liefst 8.101. Dit leverde ze een mooie derde plaats op.

In de finale van de Nations Cup op zondag, waarbij de uitslagen van twee solisten (heren/dames) en het team worden meegenomen, eindigde Nederland als vierde. Annebeth Kubbe, Sam dos Santos en Team De Wittegheit zorgde gezamenlijk voor dit resultaat.

Meten met de wereldtop

Bondscoach Claire de Ridder is trots op de Nederlandse prestaties en kijkt tevreden terug op het evenement. Claire: “Het is echt ongelooflijk hoe sterk onze voltigeurs in Aken hebben gepresteerd. Sam is pas net 16 jaar en hij nam het bij de senioren op tegen zeer ervaren voltigeurs van tien jaar ouder. Zo ontzettend knap dat hij de zilveren en bronzen winnaars van het WK senioren vorig jaar achter zich weet te houden. Voor mij was de technische test echt een hoogtepunt. De junioren hoeven dit helemaal niet te doen dus voor deze wedstrijd heeft hij dat maar een paar keer geoefend. Geweldig hoe dat dan oppakt. De Kür was ook geweldig, maar daar zit nog wat ruimte voor verbetering. Hij kan zich nu al meten met de wereldtop, maar ik zie nóg meer mogelijkheden voor groei. Ook de derde plaats van Sam met partner Elise van de Ven bij de Pas-de-Deux was onverwachts goed. Het duo heeft door wat blessures afgelopen weken niet veel samen kunnen trainen dus ik ben al heel blij met dit resultaat. Dat belooft nog wat voor de toekomst.”

Groeispurt

Claire: “Verder hebben de andere Nederlandse voltigeurs over de breedte ook veel vooruitgang laten zien. Annebeth Kubbe bijvoorbeeld voltigeerde tijdens de Nations Cup haar beste Kür ooit. Alles kwam mooi bij elkaar. De dag ervoor was ze ook al sterk tijdens de senioren dames wedstrijd, maar op zondag deed ze er nog even een schepje bovenop. Mooi om te zien. De Nederlandse voltige heeft de afgelopen jaren echt een groeispurt meegemaakt en dat blijft nu ook bij de concurrenten niet onopgemerkt. We doen nu echt mee om de prijzen.”

Bron: KNHS