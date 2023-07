Von Bredow krijgt Spécial-winst in Aken cadeau, Lynne Maas opnieuw beste Nederlandse

De 'judging bias' kwam vandaag in Aken weer eens tevoorschijn bij vier van de vijf juryleden (vier keer 80+) in de Grand Prix Spécial. De Finse Maria Colliander was het enige jurylid dat beoordeelde wat ze zag (77,797%) in de Spécial van de nummer 1-combinatie op de FEI-ranking, Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB. Zij wonnen de Spécial met 81,021%. Duitsland won de landenwedstrijd, voor Denemarken en Groot-Brittannië. Nederland kwam (op flinke afstand) als vierde uit de bus, met opnieuw Lynne Maas en Electra als best scorende combinatie (74,723%, weer een PR).

Veel kenners zijn het er over eens dat de dressuurjurering op grote en belangrijke internationale wedstrijden en kampioenschappen de laatste tien jaar is verbeterd. Tien jaar geleden kwam het nog best wel eens voor dat er een compleet onbegrijpelijke score op het scorebord verscheen. Dat soort niet te verklaren scores zie je eigenlijk nog maar zeer zelden op grote kampioenschappen en belangrijke concoursen. Een afwijkende score in de huidige tijd wijst er vaak op dat er één jurylid zat dat daadwerkelijk durfde te punten wat hij of zij zag. Dat gebeurt nog altijd regelmatig bij twee soorten combinaties: een onbekende combinatie die een echt goede proef laat zien óf een topcombinatie met een proef die slechter is dan gebruikelijk.

81,021% voor een proef met dikke fouten?

De Grand Prix Spécial van Aken had vandaag eigenlijk de proef moeten zijn waar Dalera voor het eerst (internationaal – nationaal gebeurde het al in de Grand Prix van Balve) sinds de Olympische Spelen verslagen werd. Dat zagen drie van de vijf juryleden ook zo. De Finse Maria Colliander had Von Bredow-Werndl met een reëele score van 77,979% op 3, de Britse Isobel Wessels had het duo op 2 met 81,915% en de Amerikaan Michael Osinski zette de combinatie ook op 2 (met 80,319%). Raphaël Saleh (Franrijk) en Ulrike Nivelle (Duitsland) gingen met respectievelijk 82,66% en 82,234% voor plaats 1.

De proef van Von Bredow en Dalera begon weer met het optrekken van het rechterachterbeen (7, 6, 7, 6= de score van Colliander, 6,5) en dat rechterachterbeen bleef ook gedurende de proef een paar keer ‘haken’ in beweging. In de uitgestrekte stap heeft Dalera progressie gemaakt, in de verzamelde stap was de takt vandaag niet helemaal gewaarborgd. In de eerste piaffe vanuit stap kwam Dalera niet fijn en de balans bleef in die piaffe zoek (7,5, 7,5, 8, 6,5, 8) en ook de overgangen in en uit de piaffe waren daarmee niet zoals gebruikelijk (7,5, 7,5, 8, 7, 7,5). De tweede piaffe was veel beter (al valt er ook te discussiëren over de twee gegeven 10’en). In galop ging het mis in de eners op de middellijn: Dalera miste er eentje en het duurde vervolgens behoorlijk tot Von Bredow de merrie er weer in kreeg (4, 5, 4, 4, 5), de daaropvolgende pirouette naar rechts was vervolgens (heel dicht op de korte zijde) de balans ook iets zoek (8,5, 7,5, 7,5, 8, 8). Zelfs het thuispubliek liet zich even horen over die twijfelachtige punten. Even leek het er in de running score op dat Dalera in Aken vandaag voor het eerst genoegen moest nemen met minder dan de winst, maar op de slotlijn (die weliswaar heel goed was) vlogen de 10-en weer in de rondte (drie keer een dubbeltellende 10 voor de piaffe en drie keer een tien voor de overgangen in en uit), waar Maria Colliander het op een 8 en een 9 hield. Overall was het beeld niet zo vanzelfsprekend en harmonieus, de staart van Dalera was onderweg behoorlijk vaak in beweging.

De 77,979% van Colliander werd bij het bekendmaken van de scores door een deel van het publiek (vooral op de deelnemerstribune) met luid applaus beloond.

Duitsland wint Nations Cup, voor Denemarken en Groot-Brittannië

Duitsland ging ook met de winst in de Nations Cup aan de haal (468,285%, waarbij overigens niet alleen Jessica von Bredow-Werndl rijkelijk beloond werd), gevolgd door Denemarken (460,097%) en Groot-Brittannië (459,756%). Die drie landen, die ook op de laatste twee kampioenschappen de teammedailles verdeelden, spelen in een andere liga dan de rest. En met nog allerlei paarden en combinaties die deze landen achter de hand hebben plus (de Britten Glamourdale om maar wat te noemen) en combinaties die nog duidelijk beter kunnen (Sönke Rothenberger en Fendi bijvoorbeeld) gaat het op de komende twee kampioenschappen (EK in Riesenbeck en Olympische Spelen in Parijs) voor ‘de rest’ ontzettend lastig worden om daarbij in de buurt te komen.

Nederland voert ‘de rest’ aan

‘De rest’ werd vandaag aangevoerd door Nederland (440,426%), nipt voor Zweden (439,843%) en Frankrijk (434,539%). Dat laatste team, de Nations Cup-winnaars van Rotterdam, reed van Rotterdam direct door naar Aken en maakte in Aken opnieuw een zeer goede indruk. Vooral met mooi en correct paardrijden waarbij er ook nog lucht naar boven is.

Lynne Maas hard op weg naar Riesenbeck

Aanvoerdster van het Oranje team was opnieuw Aken-debutante Lynne Maas met Electra (v. Jazz). Zij zette net zoals in de Grand Prix ook in de Spécial een nieuw PR neer van 74,723% (73,723-75,532%). Maas zette opnieuw een zeer sterke proef neer en maakte geen enkele fout. In de score zit ook zeker nog rek (als er nog net iets meer rust in komt).

Lynne Maas met Electra Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Maas zegt zelf nog niet bezig te zijn met Riesenbeck, maar is toch hard op weg richting het Europees Kampioenschap. Met haar elfde plaats heeft ze haar kür-startbewijs op zak, net zoals Dinja van Liere die zich met Hartsuijker (v. Johnson) revancheerde in de Spécial (73,533%). Waar er in de Grand Prix van Van Liere en Hartsuijker één en ander misging, lukte alles in de Spécial. Hartsuijker blijft een paard dat niet met twee vingers in zijn neus een Grand Prix loopt en dat blijft ook altijd iets zichtbaar.

Zweistra mist kür net

Thamar Zweistra mist de kür net met haar zestiende plaats. De Zeeuwse zette met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) opnieuw (zoals altijd eigenlijk) een sterke proef neer, die met 72,043% (70,532-72,979%) werd beloond. In de eners (iets dat normaal gesproken voor een flinke dot punten kan zorgen) was er helaas aan het begin een kleine miscommunicatie. De eners op de AC-lijn waren vervolgens wel weer heel mooi.

Marlies van Baalen stelt teleur

Marlies van Baalen stelde teleur in Aken. De Nederlands Kampioene kon zich vandaag in de Grand Prix Spécial ook niet revancheren, zoals Dinja van Liere dat met Hartsuijker deed. Van Baalen reed net zoals in de Grand Prix met de Turbo-knop aan (extreem voorwaarts) en opnieuw wilde Habibi DVB niet echt gaan zitten en gewicht overnemen. Dat kwam onder andere tot uiting in de piaffe, maar ook vooral in de pirouettes (waarbij de buiging ook ver te zoeken was). Daarbij slopen er ook nog fouten in de tweeërs en in de verzamelde stap ging de takt verloren. Onder de streep bleef er 69,128% (67,66-70,106%).

Uitslag Grand Prix Spécial

Uitslag Nations Cup

