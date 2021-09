Von Bredow-Werndl wint 5* GPS, Van Gasselt vierde

De tweede etappe van de Akense Nations Cup dressuur (CDIO5*) was vanmiddag de Grand Prix Spécial. Daar kwam er wel weer een Duitser op het podium. Jessica von Bredow-Werndl won met Ferdinand BB (v. Florencio) met 73,511%, vlak daar achter Simone Pearce met de Sprehe-hengst Destano (v. Desperados) met 73,426%. Vincent van Gasselt kwam uit op een vierde plaats met Delacroix (71,787%) en Thamar Zweistra werd zevende (71,447%) met de achtjarige Hexagon's Ich Weiss.

Dat veel landen met een B- of C-team (vanwege de Spelen en de Europese Kampioenschappen) naar Aken zijn gekomen, is te zien aan de scores. Twee combinaties gingen over de 73%, eentje over de 72% en dan nog zes over de 71%.

Vincent van Gasselt vierde

Vincent van Gasselt, diens resultaat (22ste) gisteren voor TeamNL het streepresultaat was, verzamelde vandaag waardevolle punten om voor te komen op Groot-Britannië. Bij de 29 plaatsingspunten van gisteren komen er voor Groot-Brittannië vandaag minstens 10 en maximaal 22 bij (Fiona Bigwood 10e/ Susan Pape 12e), terwijl dat er bij Nederland maximaal 10 en minstens 4 zijn (Van Gasselt 4e / Zweistra 6e). Dat opgeteld bij een eventuele overwinning van Dinja van Liere in de kür zou zo maar genoeg kunnen zijn om Groot-Brittannië in te halen.

Dat Vincent van Gasselt met Delacroix vierde werd had overigens vooral te maken met één jurylid. Susan Hoevenaars (C) had de combinatie met 74,894% op 1, terwijl de andere juryleden een 7e (1), 8ste (2) of 10e plaats in gedachten hadden.

Hexagon’s Ich Weiss

De achtjarige Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) liep weer steady over de 70 in Aken. Hij kwam met 71,447% op de zesde plaats terecht met Thamar Zweistra.

Landenwedstrijd

Deze uitslagen, opgeteld bij de Grand Prix van gisteren en de kür van morgen, bepalen de landenwedstrijd. De drie laagste plaatsingspunten uit de Grand Prix, plus de drie laagsten uit de GPS en de kür tellen mee.

Uitslag

Bron: Horses.nl