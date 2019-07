Von Eckermann gaat niet voor de Rolex Grand Slam bonus in Aken

Henrik von Eckemann heeft zijn topper Toveks Mary Lou (Montendro x Portland L NRW) teruggetrokken voor de prestigieuze Grand Prix van Aken die vanmiddag wordt verreden. Von Eckermann vertelt aan World of Showjumping: "Mary Lou is mijn enige paard op dit niveau en ze heeft donderdag al twee fantastisch nulrondes afgeleverd in de Nations Cup." De Zweed gunt de dertienjarige merrie rust.

In maart won Henrik von Eckermann op Indoor Brabant al de eerste wedstrijd in de Rolex Grand Slam met Toveks Mary Lou. Bij het winnen in Aken zou hij 250.000 euro bonus kunnen verdienen. Maar Von Wckermann verklaarde tegenover WOS dat de dertienjarige merrie al buitengewoon presteerde in de landenwedstrijd met twee foutloze rondes.

“In de Nations Cup vocht ze voor me zoals ze nog nooit eerder heeft gedaan”, vertelt de Zweedse springruiter, “ze moest er hard voor werken. Vooral in de tweede ronde die nog dikker stond. Eerlijk gezegd was ik blij toen ze de laatste hindernis had gesprongen. Mijn gevoel zei direct dat deze twee rondes genoeg waren voor het weekend.”

Bron World of Showjumping