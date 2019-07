Voormalig Wereldkampioen Garant wint Youngster-finale in Aken

Garant (v. Warrant), voormalig Wereldkampioen bij de vijfjarige springpaarden met Willem Greve, won met Beezie Madden vanavond de finale van de Youngster Cup in Aken. Willem Greve, die sowieso al in zijn nopjes was met de prestatie van Carambole in de Preis von Nord-Rhein Westfalen gisteren, kan dus vanavond ook nog een biertje drinken op Garant.

De door de Gebr. Bosch gefokkte Garant was met 43,40 seconden net iets sneller in de barrage dan een andere KWPN’er. De door Paardenhouderij Boeve V.O.F. gefokte H. Big Action (Action-Breaker x Big Star) deed met de Braziliaan Eduardo Menezes 43,51 seconden over het barrageparcours. Nog een 43 secondenrondje reed Lars Niebergs zoon Gerrit met de Westfaalse Ben (Sylvain x Quincy Jones). Beste Nederlander in de youngsterfinale was Jur Vrieling met Fiumicino van de Kalevallei (Plot Blue x Nabab de Reve), hij werd 6e.

Uitslag

Bron: Horses.nl