Voormalige verrichtingstopper F-One USA derde in Allianz-Prize

Onder zijn vaste ruiter Ben Maher werd de voormalige KWPN-hengst F-One USA (Toulon x Tangelo van de Zuuthoeve) derde in de Allianz-Prize, de hoofdrubriek van zaterdag voor de springruiters in Aken. De negenjarige zoon van Toulon sprong in de winning round een imponerende foutloze ronde. McLain Ward won de rubriek met de nog tamelijk onervaren Oldenburgse merrie Noche de Ronda (Quintender x Loves Corinth).

In 2016 nam Ben Maher de teugels van F-One USA over van zijn landgenoot Nick Skelton. De voormalige verrichtingskampioen liep dit jaar twee keer een tweede plaats in de Grand Prix’ van Oliva. In Parijs en nu in Aken liep de zoon van Toulon voor het eerst op 5*-niveau.

Roelof Bril en Wiet ten Brinke fokten F-One Usa uit de internationale springmerrie Beat Me (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Haar grootmoeder is Brils eerste toppaard Burggravin. Beat Me is een volle zus van Beezie Maddens topper Darry Lou die in de Nations Cup in Aken dubbel nul bleef.

In de Allianz-Prize over 1,55m liep Ben Maher in de basis omloop alleen een tijdfout op. In de Winning Round bleef het paar foutloos en klokte de derde tijd. Het verliep weer helemaal goed nadat Maher een zware val had met het paard op woensdag.

McLain Ward won de proef met de tamelijk onervaren tienjarige merrie Noche de Ronda in 55,29 seconden. Dit is het eerste internationale jaar van de dochter van Quintender. Martin Fuchs werd tweede met Silver Shine (Califax x Balou du Rouet). Alle drie de ruiters namen een tijdfout mee uit de eerste omloop. De foutlozen uit de eerste ronde maakten in de winning round een springfout.

