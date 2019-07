Vrieling en Glasgow niet naar Aken, Kuipers en Charley in team

De KNHS maakte vanmorgen in een persbericht het team voor de landenwedstrijd springen op CHIO Aken bekend, maar ondertussen ziet dat team er al weer anders uit. Jur Vrieling en VDL Glasgow van 't Merelsnest komen niet in actie in Aken en reserveruiter Doron Kuipers heeft met Charley nu een vaste plek in het team. Dat bevestigt bondscoach Rob Ehrens aan Horses.nl.