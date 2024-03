VS partnerland van CHIO Aken: ‘Een perfecte match’

2023/2024 is het officiële NRW-USA-jaar. Passend bij die gelegenheid is de VS van 28 juni tot 7 juli het partnerland van het CHIO Aken 2024. “Het past uitstekend dat de VS dit jaar het partnerland van het CHIO Aken is.”

“CHIO Aken is een van de boegbeelden van de internationale topsport. Een dergelijk evenement, dat in Noordrijn-Westfalen wordt gehouden, biedt het perfecte podium om de diepe vriendschap tussen de VS en Noordrijn-Westfalen te laten zien”, zegt minister Nathanael Liminski.

Openingsceremonie

Zowel de regering van Noordrijn-Westfalen als de Amerikaanse consul-generaal van Noordrijn-Westfalen noemen het een ‘perfecte match’. ‘A Perfect Match’ wordt dan ook het thema van de openingsceremonie van dit jaar. Er zijn ​​al ideeën over de uitvoering. “Ik denk aan veel glamour, voetbal en natuurlijk veel paarden en muziek”, voorspelt regisseur Uwe Brandt die verder een Super Bowl-sfeer en cowboys belooft.

Bron: Persbericht