Wandres voert 4* Spécial Aken aan, Jovian betovert Aken

Kasselmann-stalruiter Frederic Wandres voerde gisteren met Duke of Britain het Duitse team al aan in de 5* Grand Prix en was nu nog een keer de beste (75,638%) in de 4* Spécial met Bluetooth OLD (v. Bordeaux) in Aken. Maar het luidste applaus was voor Jovian (v. Apache) en Andreas Helgstrand in de Spécial. Die leek Aken betovert te hebben. Het normaal gesproken op de rijderij ook altijd kritische Aken-publiek hield niet meer op met klappen.

De Spécial is zonder twijfel dé proef voor Jovian met alle achtereenvolgende keren uitstrekken en weer passage en tussendoor de appuyementen in het eerste deel van de proef voor de stapreprise.

In dat eerste deel van de proef zat Jovian, die zich ook nog beter liet zien dan in de Grand Prix met meer losgelatenheid en lichtheid in de aanleuning, vet over de 80% bij de juryleden. Onder het protocol kwam er uiteindelijk toch 72,237% (4e plaats) te staan met scores variërend van 71,277% (Thomas Kessler bij M) en 74,468% (Mariette Sanders van Gansewinkel bij E, die meejuichte met het publiek na de proef toen Helgstrand haar hokje voorbijreed).

De pijp leeg

Dat kwam doordat wat er daarna gebeurde. Allereerst kwam stap (die nog altijd vrij royaal werd gepunt), maar de keldering van punten zat ‘m vooral in het feit dat de reusachtige achtjarige (!) Jovian de pijp leeg had na die spectaculaire draftour.

Dat uitte zich met name in de piaffe. De eerste kwam hij nog door (zij het met balansverlies en voorwaarts) in de tweede gaf hij het op en leek hij niet meer te weten wat de ruiter op zijn rug van hem wilde en waar hij zijn lange benen moest laten. Helgstrand liet er geen misverstand over bestaan en zette de sporen er flink in. In de laatste piaffe nam Helgstrand een voorschot en zette hij met heel zijn lijf kracht bij om Jovian door de piaffe te krijgen.

In de galoptour bleven fouten (afgezien van de niet zo mooie laatste pirouette, die gemiddeld nog een dikke voldoende kreeg) uit, maar ook hier bleef het beeld, net zoals in alle voorgaande Grand Prix-proeven, beklijven dat Jovian de Grand Prix nog niet helemaal aan kan bolwerken. Logisch ook, voor zó’n jong én zó’n groot paard.

Op één na beste Deen

Toch lijkt Helgstrand er op gebrand te zijn om Jovian in eigen land op het WK te rijden. Dat kan uiteraard te maken hebben met het feit dat álles bij Helgstrand altijd te koop is en Herning dus wellicht de laatste kans is op een kampioenschap met Jovian. Helgstrand heeft ook vooralsnog de beste papieren, op Cathrine Dufour (met twee paarden) na scoorde hij het hoogst in de Grand Prix’s van Aken.

Frederic Wandres met Bluetooth

Waar Frederic Wandres in de Nations Cup Grand Prix de tweede plaats behaalde dankzij een correct opgeleid en -gaand paard, herhaalde hij dat in de Spécial met de twaalfjarige Bluetooth OLD (v. Bordeaux) en betekende dat de winst.

De voor 1 miljoen euro op de PSI verkochte ruin, die eigenlijk in Russisch eigendom (hij werd korte tijd na de Russische invasie in Oekraïne overgeschreven op Wandres werkgever Kasselmann) is en dus niet op FEI-wedstrijden zou mogen lopen, heeft wat meer tijd gekregen om te rijpen en staat er echt sinds dit seizoen.

De Spécial van Aken, de vierde Spécial van Bluetooth, kwam hij foutloos en zeer correct door en dat leverde de score van 75,638% (74,255-76,915%).

Duitse top-3

De top-3 van de Spécial was overigens volledig Duits met Benjamin Werndl op Daily Mirror op 2 (73,936%) en Helen Langehanenberg en Annabelle op 3 (72,681%). Daarachter dus Jovian, gevolgd door de Finse Emma Kanerva met Greek Air (v. Gribaldi), die zich herpakte in de Spécial (72,213%) na een Grand Prix met wat foutjes.

Total Hope raakt de kluts kwijt

Total Hope (v. Totilas) maakte van de ‘extreem getalenteerde jonkies’ (Jovian, Superb, Total Hope) in de CDI4*-Grand Prix eigenlijk de meeste indruk, omdat de tienjarige compacte hengst echt klaar was voor die proef. En dat terwijl Isabel Freese nog echt twijfelde of ze nu al Aken wilde rijden met de jonge hengst.

In de Spécial raakte de hengst onder de Noorse Isabell Freese helaas de kluts kwijt. Voor de tweede piaffe leek hij te schrikken van iets (misschien de schaduw of de verblinding door het licht – het Deutsche Bank Stadion was voor de helft in de schaduw en voor de helft in de zon op dat moment) en daarna zat de klad er in. De eners mislukten, de pirouettes waren veel minder gezet dan die in de Grand Prix, de overgang van galop terug naar draf, en vervolgens ook de slotlijn. Er bleef 69,723% over, maar opnieuw volgde wel een daverend applaus van het Akense publiek voor zijn talent.

Uitslag