Ward schrijft na GP van Europa ook GP van Nordrhein-Westfalen op naam, Vrieling derde

In de barrage van de Grote Prijs van Nordrhein-Westfalen was het de Amerikaan die de hoofdprijs claimde in Aken. Met Contagious (v.Contagio) zette hij als laatste starter de snelste tijd neer. Steve Guerdat had met Albfuehren's Maddox (v.Cohilba 1198) vlak daarvoor de leiding overgenomen van Jur Vrieling die met Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) prachtig derde werd.

CHIO Aken is een van de meest prestigieuze en oudste concoursen ter wereld. Het eerste concours werd georganiseerd in 1924. Traditie volgt zijn eigen weg en buiten de Grote Prijs op zondag zijn de Grote Prijs van Europa op woensdag en de Grote Prijs van Nordrhein-Westfalen op vrijdag ook ware klassiekers geworden. Vandaag was het dus de beurt aan De Grote Prijs van Nordrhein-Westfalen. Tevens is het een kans voor hen die nog niet geplaatst zijn voor de Grote Prijs zondag om dat via deze rubriek te doen.

50.000 euro voor de winnaar

Parcoursbouwer Frank Rothenberger had voor de 54 deelnemers een parcours neergezet met 14 hindernissen waaronder een driesprong en twee dubbelsprongen. Vooral de dubbel steil 3a en 3b was een hindernis die aardig wat paarden half of helemaal in de problemen deed komen. De insprong een steilsprong van 1.60m met een waterbak van twee meter ervoor en de uitsprong van dezelfde hoogte maar daar ligt de waterbak erachter. Veel paarden keken daar met grote ogen naar en remden bij de insprong of de uitsprong. Maar voor een rubriek waar 50.000 euro te verdienen is voor de winnaar mag je natuurlijk best een hoge moeilijkheidsgraad hebben. Bovendien is deze hindernis geen verrassing want die staat er al tientallen jaren iedere keer opnieuw in en ook steeds op dezelfde plek.

Toegestane tijd scherprechter

Niet alleen de hoogte was een factor, ook de tijd was dat. Met een tempo van 400 meter per minuut is het flink doorrijden geblazen op een piste die zo groot is als in Aken. Voor diverse combinaties was de tijd een te grote opgave. Ze kregen geen hindernisfouten maar mochten vanwege de tijdfouten toch niet terugkeren voor de barrage. Dit overkwam Katrin Eckermann, Mario Stevens, Hilary Scott en Kevin Staut.

Barrage met Vrieling en Smolders

Nicolas Delmotte was met Dallas Vegas Batilly (v.Cap Kennedy) de eerste die in de barrage een nul kon noteren. Zijn tijd van 42.95 seconden was snel maar het kon sneller. Christian Kukuk deed met Nice van ’t Zorgvliet (v.Emerald van ’t Ruytershof) een goede poging maar kwam uiteindelijk 0.31 seconden tekort. Dat Jur Vrieling met Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) snel is dat heeft het paar al diverse malen bewezen. In een scherpe rit nam hij de leiding over en de nieuw te kloppen tijd was 42.79 seconden. Steve Guerdat maakte met Albfuehren’s Maddox (v.Cohilba 1198) duidelijk dat hij zijn zinnen had gezet op deze rubriek en wist 0.41 seconden van de tijd van Vrieling af te halen. Gregory Wathelet had met Iron Man van de Paddenborre (v.Darco) geen echt antwoord op die tijden en zette de klok stil op 43.34 seconden. Harrie Smolders deed geen poging om de proef te winnen met Darry Lou (v.Otagelo) maar reed wel een overtuigende foutloze rit en werd zevende. McLain Ward had woensdag met Contagious (v.Contagio) al de Grote Prijs van Europa gewonnen en voegde daar met een uitgekiende rit op grootse wijze de Grote Prijs van Nordrhein-Westfalen aan toe. De Amerikaan is nog zo jong en nu al een legende in de sport.

Overige Nederlanders

Johnny Pals kreeg met Zarkava Hero Z (v.Zandor Z) twee springfouten en werd daarmee 39ste. Sanne Thijssen had voor deze gelegenheid Hi There (v.Nebab de Reve) gezadeld. Helaas raakte Hi There een hindernis hard met het achterbeen waardoor hij direct op drie benen kwam te staan. Thijssen sprong eraf en wandelde met hem te voet de ring uit. Het zag er niet uit als een ernstige blessure maar wel genoeg om te kunnen stellen dat we die verder dit concours waarschijnlijk niet meer in actie zien.

Uitslag