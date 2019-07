WDR zet paardensport opnieuw in kwaad daglicht

In aanloop naar het grootste paardensportevenement ter wereld, CHIO Aken, heeft de Duitse zender WDR gisteren een bijdrage uitgezonden die de paardensport in een kwaad daglicht stelt. In een samenraapsel van oude en al eerder uitgezonden beelden gooit WDR in een uitzending van het programma Quarks, hetzelfde programma dat vorig jaar vlak na Aken soortgelijke beelden uitzond, van alles op één hoop om daarmee de paardensport in diskrediet te brengen.

Paardensportjournaliste Kim Kreling heeft vandaag op dressursport-deutschland.de direct furieus gereageerd op de uitzending van Quarks. In een column stelt zij dat er in de uitzending van alles op één hoop wordt gegooid en dat er onjuiste conclusies werden getrokken. “Het ging om paarden die in oorlogen gestorven zijn. Paarden die vroeger een machtsmiddel waren van heersers. De rensport, waarbij het alleen om geld zou gaan. De springsport die alleen maar vanuit imagogronden beoefend zou worden en natuurlijk de dressuursport, waarbij ruiters die hun paarden niet kwellen, eerder uitzondering zouden zijn dan regel”, begint Kreling haar commentaar. Kreling noemt het pijnlijk hoe oppervlakkig en vaak ook fout de commentaren van zogenaamde experts zijn in de uitzending. De toon die uitgaat van de uitzending – vandaag de dag is het paard vooral een middel om geld te verdienen – vindt Kreling aanmatigend, beledigend en vooral niet waar.

Commentaar Horses.nl

De redactie van Horses.nl heeft gesignaleerd dat beelden in de uitzending in veel gevallen oud zijn, al eerder vertoond en bovendien op zo’n manier gemonteerd dat er een vertekend beeld ontstaat. Daarmee werkt een gerespecteerde zender als WDR, bovendien mediapartner van CHIO Aken, mee met het op een negatieve manier neerzetten van de paardensport. Toch meent de redactie van Horses.nl dat het nieuwswaardig is dat de WDR er voor kiest om de paardensport op zo’n manier naar voren te brengen. Bezoekers van horses.nl die de beelden willen zien, kunnen dat via deze link.

Bron: Horses.nl