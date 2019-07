Werth na dik 84%: ‘dit was nog niet het ultieme’

Duitsland won vandaag de landenwedstrijd dressuur in Aken en dat was niet voor het eerst. Al 38 keer stonden de Duitsers in Aken op de hoogste trede van het podium. In zowel de Grand Prix als de Grand Prix Spécial stond Isabell Werth met Bella Rose aan kop. In de Grand Prix met 82,783% en vandaag in de Spécial met 84,447%. Toch was Werth nog niet helemaal tevreden: "dit was nog niet het ultieme." De kans om het ultieme wel te tonen heeft Werth morgen nog een keer in de kür. En alle reden om morgen alles uit de kast te halen heeft Werth ook, de dressuurkoningin wordt morgen 50.

“Ik was gelukkig met hoe Bella Rose vandaag ging, maar ik merkte al vroeg dat ze heel heet was.” Daarom riskeerde Werth niet alles. Morgen is er nog een kans om wel het onderste uit de kan te halen. En Werth kennende zal ze dat ook zeker doen. Zeker op haar 50ste verjaardag.

Als vliegen

De nummer twee van de Grand Prix en de Grand Prix Spécial, Dorothee Schneider met Showtime FRH, was wel volkomen gelukkig. “Het doet me veel om met dit paard weer terug te zijn. De laatste lijn van vandaag, dat was als vliegen. Ik ben ontzettend trots op dit paard”, zegt Schneider, die de ruin al rijdt sinds hij 3,5 is. “Maar ook wel een beetje op mezelf, omdat we samen zo ver gekomen zijn.” Het Akense publiek is ook blij dat Showtime weer terug is. Schneider had nog nauwelijks afgegroet, of het applaus in het Deutsche Bank Stadion barstte los. En misschien werd er nog wel harder geklapt voor Schneider en Showtime dan voor Werth en Bella Rose.



