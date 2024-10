Willem Greve: ‘Drie keer op rij winnen is echt een uitdaging’

Willem Greve schreef eerder dit jaar op The Dutch Masters geschiedenis door als eerste Nederlander een Grand Prix van de prestigieuze Rolex Grand Slam te winnen. CHIO Aken maakt ook deel uit van de serie en Greve maakt met de hengst Highway TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) kans op om als tweede ruiter ooit de Rolex Grand Slam te winnen. In een interview met CHIO Aken vertelt hij over zijn verwachtingen.

Om de Rolex Grand Slam te winnen, moeten er drie wedstrijden op rij gewonnen worden. Scott Brash won negen (!) jaar geleden als eerste en tot dusver als enige ruiter de prestigieuze prijs met overwinningen in Genève, Aken en op de Spruce Meadows. “Ik denk dat hoe langer de serie bestaat, hoe meer ieder van ons zich gaat beseffen hoe ongelooflijk goed Scotts prestatie was. Vorig jaar kwam McLain Ward heel dichtbij. Daarom denk ik dat niets onmogelijk is in onze sport. Maar drie keer op rij winnen is echt een uitdaging”, vertelt Greve.

Droom die uitkwam

De overwinning in de Rolex Grand Prix op The Dutch Masters is één van de grootste prestaties uit zijn carrière. Hij betrad de ring in de Brabanthallen als laatste starter. “Ik ben extra vroeg met mijn voorbereidingen begonnen, zodat ik de ritten van Martin Fuchs en Henrik von Eckermann kon zien. Toen Martin reed dacht ik dat het niet sneller kon, maar Henrik liet zien dat dat toch kon. Ik had het me toen niet voor mogelijk gehouden dat ik nóg sneller kon zijn, maar mijn paard sprong ongelooflijk goed. Ik reed de kortste afstand tot de laatste oxer en alles klopte. Dat was een ongelooflijk gevoel. Zo’n wedstrijd winnen, vooral voor eigen publiek, is een grote droom. Dat moment was gewoon helemaal perfect.”

Trots

Als Greve de Rolex Grand Prix in Aken wint, is hij een stap dichterbij het winnen van de Rolex Grand Slam. Toch ervaart hij geen druk. “Ik ben er gewoon trots op dat ik erbij kan zijn in Aken en ik probeer mijn paarden zo goed mogelijk voor te bereiden op dit concours. Ik heb tot dusver twee keer in Aken gereden. Eén keer had ik een heel goede week, de andere keer verliep het minder goed. Alle paarden die ik dit jaar bij me heb, hebben nog niet in dit indrukwekkende hoofdstadion gesprongen. Ik ben dus heel benieuwd hoe het gaat.”

‘We kennen elkaar door en door’

De ruiter komt superlatieven tekort als het gaat om zijn toppaard Highway TN N.O.P. “Hij is een hengst met een ongelooflijke instelling. Hij is heel voorzichtig, maar tegelijkertijd ook heel gretig. We vormen inmiddels ruim vijf jaar een team en we kennen elkaar door en door. Ik weet dat ik op de cruciale momenten altijd op hem kan rekenen en hij geeft in het parcours alles wat hij kan.”

Bron: Persbericht