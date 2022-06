Wilm Vermeir klasse apart, ook Smolders en Vrieling klaren klus

Het 1,45 m direct op tijd vandaag op CHIO Aken bleek geen makkelijke opgaaf. Van de 41 combinaties lukte het er 15 om foutloos te blijven. Aken-debutant Wilm Vermeir was een klasse apart en greep de zege. Ook Harrie Smolders en Jur Vrieling behoorden bij de foutlozen.

Wilm Vermeir klokte met Linguini de la Pomme (v. Marius Claudius) de razendsnelle tijd van 62,61 seconden dook daarmee als enige onder de 63 seconden. Naast de eer van een zege op het heilige gras in de Aachener Soers mocht Vermeir de hoofdprijs van 2.500 euro ophalen.

Goede poging Munsur

Yuri Mansur deed ook een goede poging. Met Away Semilly (v. Diamant de Semilly) legde hij het parcours van Frank Rothenberger af in 63,04 seconden wat goed was voor de tweede plek. Philip Rüping en Miss Chacco PS (v. Messenger) maakten in 67,30 seconden de top drie compleet.

Smolders en Vrieling

Voor Nederland lukte het Harrie Smolders en Jur Vrieling om foutloos binnen de tijd te blijven. Smolders kwam met Uricas v.d. Kattevennen (v. Uriko) in 71,24 seconden over de eindstreep en werd daarmee zesde. Vrieling heeft snel de klik gevonden met Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck) die tot kort geleden door Bart Bles werd uitgebracht. De nieuwe combinatie klokte 75,63 seconden.

Jur Vrieling met Kriskras DV. Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl

Uitslag