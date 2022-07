Wilm Vermeir realiseert hatrick met Linguini de la Pomme

Drie keer verscheen Wilm Vermeir met de 11-jarige Marius Claudius dochter Linguini de la Pomme in de ring in Aken en evenzovele malen won ze de proef. Vandaag ging het om een 1.45m parcours direct op tijd waaraan 32 combinaties deelnamen. De tweede plek was voor Rodrigo Pessoa met Venice Beach (v.Voltaire) die op zijn beurt Ashlee Bond met Donatello 141 (v.Diarado) voorbleef.