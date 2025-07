De 17-jarige Yves Willems, regerend Nederlands kampioen bij de junioren, reed vanmorgen op CHIO Aken naar de hoogste Nederlandse klassering in de NetAachen Preis, de 1,35m.-proef voor young riders. Hij deed dat met Stocantes (v. Stolzenberg). Siebe Leemans, die vorig jaar zijn Aken-debuut maakte en beide young riders-proeven won, zat er ook vooraan (8ste) bij met Assie Mie Nou Z (v. Aganix du Seigneur Z) en daarachteraan kwam direct Thijmen Vos op de negende plaats.

Drie Nederlandse combinaties in de top-10 dus, waarmee Nederland in de breedte het best presteerde.

De proef werd gewonnen door de Franse Alice Laine met Emerald Sitte (v. Nabab de Reve).

Uitslag

Bron: Horses.nl