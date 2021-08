Zara Tindall met Britse eventingteam terug in Aken

Op de wereldruiterspelen in Aken in 2006 won Zara Tindall de individuele gouden medaille en met het Britse team het zilver. Dit jaar keert de kleindochter van de Queen Elisabeth na lange tijd weer terug op de Aachener Soers om haar land te vertegenwoordigen in de Nations Cup eventing. De wedstrijd is van 17 tot en met 19 september.

In Aken won Zara Tindall de wereldtitel met haar paard met Toytown, het paard waar ze het jaar ervoor ook al Europees kampioene werd. Later was Tindall nog succesvol voor haar land met zilveren teammedailles op de WEG in Caen en de Olympische Spelen in Londen. Beide medailles won se met High Kingdom.

In selectie met Class Affair

Voor Aken is Zara Tindall geselecteerd met de twaalfjarige Class Affair (v. OBOS Quality 004). Met het paard was ze onlangs in de korte 4* in Barbury Castle elfde en voordat ze haar derde kindje kreeg (in maart dit jaar) zevende in Boekelo 2019. Class Affair liep vijf top tien klasseringen op 4*-niveau.

De andere Britten die voor Aken zijn geselecteerd zijn:

Kirsty Chabert met Classic IV (v. Calvaro)

Laura Collett met Dacapo (v. Diarado)

Tina Cook met Billy The Red (v. Balou Du Rouet)

Ben Hobday met Shadow Man (v. Fidjy Of Colors)

Bron Horse&Hound