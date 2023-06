Adelinde Cornelissen wint nationale Grand Prix Rotterdam overtuigend

Met de scores die Adelinde Cornelissen de afgelopen tijd neerzette met Fleau de Baian (v. Jazz) lag het voor de hand dat de Olympische amazone in het Nations Cup-team zou zitten in Rotterdam. Dat gebeurde niet: Cornelissen reed de nationale Grand Prix (overigens ook een observatie voor Riesenbeck) vandaag en won die met 72,826%. De nationale rubriek viel verder nog niet zo mee, de winnende combinatie was de enige combinatie die bij alle juryleden boven de 70% scoorde (71,739-74,348%).

Fleau de Baian liep in Geesteren misschien nog net een tikje beter, maar de volle broer van Parzival liep (zoals eigenlijk standaard de afgelopen tijd) zeer steady door de Grand Prix met vooral hoogtepunten in de galopreprise (onder andere prachtige series). De jury zette Cornelissen unaniem op 1 met scores van 71,739% (Eddy de Wolff-Van Westerrode) tot 74,348% (Isobel Wessels).

Devenda Dijkstra, Judith Ribbels en Laurens van Lieren

Over de 70% ging ook Devenda Dijkstra, die met 70,5% (67,935-72,391%) tweede werd. Met de zelf compleet vanaf de B opgeleide Hero (v. Johnson) liet Dijkstra een mooie proef zien. Judith Ribbels reed Fun Fun EB (v. Sorento) naar de derde plaats met 68,413% en deelde die score met Laurens van Lieren, de partner van Devenda Dijkstra. Van Lieren stuurde Grandeur A (v. Jazz) dus ook naar 68,413% en werd daarmee 4e.

Dettori heeft niet zijn dag

Dettori (v. Desperado) leek op voorhand een van de kanshebbers om hoog te eindigen, maar de hengst had onder Dominique Filion niet zijn dag. Na goede proeven op het NK Dressuur en op CDI Hagen leek het alsof de KWPN-hengst vandaag een beetje in elkaar kroop en daarbij vond hij het ritme niet in de piaffes. In een interview in De Paardenkrant vertelt Dominique Filion dat het belangrijk is voor de hengst dat hij vertrouwen heeft. “Als hij onzeker is, heeft hij snel de neiging een beetje in elkaar te kruipen. Als ik hem het gevoel kan geven dat hij alles kan en ‘trots’ door de baan gaat, loopt hij het beste.” Dat leek hij vandaag in het grote stadion op CHIO Rotterdam nog niet te kunnen, met 63,717% werd hij laatste.

Belgische Everdale

Van Everdale lopen er inmiddels acht paarden Grand Prix. Opvallend is dat er twee Belgische volle broers zijn die dat niveau al hebben gehaald: de door R. Bries gefokte Ilias v/h Trichelhof en Jackpot v/h Trichelhof. Die laatste loopt nog maar net Grand Prix onder Kebie van der Heijden en die onervarenheid is ook te zien. Maar ook dat de vos veel talent heeft om nog een stuk hoger te scoren dan 67,674% van vandaag.

Morgen (vanaf 7.30 uur!) staat de nationale Grand Prix Spécial op het programma.

Uitslag