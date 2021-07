Alex van Silfhout: ‘Met gemengd gevoel de quarantaine in’

Net als de springruiters hebben ook de dressuurruiters van TeamNL de Landenwedstrijd van CHIO Rotterdam gewonnen. Na een bewogen dag, waarop bekend werd dat het potentiële teampaard Hermès (v. Easy Game) van de FEI geen toestemming krijgt deel te nemen in Tokio, was het een gouden randje om een donkere dag. “Het is een leuke opsteker én dik verdiend. Er is super gepresteerd door het team”, aldus bondscoach Alex van Silfhout.

De Nederlandse dressuurruiters wonnen tijdens CHIO Rotterdam de Landenwedstrijd voor Duitsland en het team van onze Zuiderburen op de derde plaats. “Een klein gouden randje om een zwarte dag. Zo kun je het wel noemen”, vertelt de bondscoach. “Het is een leuke opsteker. Dik verdiend ook. Er is super gepresteerd door het team.”

Goed gevoel

Hoewel het Duitse team er niet was met het team dat naar Tokio gaat, was het wel de nummer 1 van de wereld Isabell Werth die de ruiters van TeamNL het nakijken gaf in de Grand Prix en de Kur op Muziek. Ze verwees Edward Gal met zijn toptalent Glock’s Total US (v. Totilas) op zaterdagavond naar de tweede plaats. Gal reed een geweldige proef op de muziek waar hij jaren geleden furore mee maakte op de rug van Total US’ vader Totilas en kreeg 84.28% van de jury. Gal denkt er nog een dag over na met welk paard hij deelneemt in Tokio. “Total US was vandaag veel meer ontspannen dan afgelopen donderdag. Daar was ik heel tevreden over. Het is een heel goed gevoel dat hij in korte tijd zoveel progressie maakt.”

Record voor Minderhoud

Hans Peter Minderhoud reed met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi), net als in de Grand Prix op donderdag, wederom een persoonlijk record in Grand Prix Special, die hij dan ook won met een percentage van 78.894. “Dream Boy heeft hier in Rotterdam zijn beste wedstrijd ooit gelopen. Ook in de Special deed hij overal super in mee. Het was gewoon echt goed. Overall was Dream Boy super bij de les, hij deed zijn best.”

Voor de routinier die al veel kampioenschappen reed voor TeamNL is dit een mooie opsteker richting Tokio. “Dream Boy heeft er in een seizoen nog heel wat stappen bijgezet. Nu heb ik echt het gevoel dat wanneer we de vorm vasthouden en ik hier en daar nog iets kan fine-tunen het mooi kan worden in Tokio.”

‘Knap dat je weer rijdt’

Alle lof voor Dinja van Liere die met Hermès tweede werd achter Minderhoud. Na de deceptie waar ze eerder op de dag mee te maken kreeg (de FEI laat haar paard niet toe tot de Olympische Spelen) en haar droom van deelname in Tokio aan duigen viel. Ze herpakte zich en reed haar hengst naar een mooie score van 73.489 procent. “Gelukkig is Hermès er altijd en dat was hij vandaag ook weer. ‘Knap dat je weer rijdt vandaag’, wordt er dan gezegd. Maar dat is het enige waar ikzelf wel invloed op heb en wat ik ook goed kan. Ik heb in Hermès een toppaard. Er zaten een paar foutjes in de proef die ik anders niet had gehad, maar die misschien nu toch wel door mijn eigen spanning ontstonden. Dat voelt Hermès dan ook, hij is zo gevoelig. Naar het eind van de proef werd het ook weer steeds beter.”

Voor de passages in de laatste lijn gaven de juryleden ook een 8,5 voor de passage van Hermès: “Dat kan hij ook heel goed. Ik ben blij dat ik heb gereden en dat Hermès laat zien dat het nog steeds beter kan.”

‘Nu heb jij jouw test’

“Volgens mij twijfelde de bondscoach of ik met de druk om zou kunnen gaan. Ik denk dat hij nu wel heeft kunnen testen dat ik dat kan. Nu heb jij jouw test, zei ik al tegen hem”, aldus Van Liere. “Er komt nog een EK aan in september, maar ik heb de moed nog niet opgegeven om naar Tokio te gaan. Ik wil het ook nog niet opgeven. Ik ben ook heel blij met Joop van Uytert, de eigenaar van Hermès. Die staat net als de KNHS achter me. Hij heeft een advocaat ingeschakeld om de FEI op andere gedachten te brengen. Ik denk nog niet aan het EK, want ik wil gewoon dolgraag naar de Olympische Spelen.”

‘Voor nu echt super’

Marlies van Baalen kijkt heel tevreden terug op de Kür op Muziek die ze met Go Legend reed en waarmee ze op vierde plaats eindigde. “Dit was de tweede keer dat ik deze Kür reed en dan in zo’n entourage. Go Legend vond de muziek eerder eng, dus we hebben gekozen voor rustige muziek en een proef met een hele hoge moeilijkheidsgraad. Er kunnen altijd dingen beter, maar ik vond het voor nu echt super gaan. Iedereen zegt ook dat het beeld mooi is. Go Legend past mij heel goed.” Met deze resultaten lonken de Spelen. “Ik verwacht nu bij de eerste vier te zitten en me op te kunnen maken voor Tokio. Dan ga ik met een eigen paard, gefokt door mijn schoonouders en zelf opgeleid. Helemaal fantastisch.”

Gemengd gevoel

“Ik ga met een gemengd gevoel de quarantaine in”, laat Van Silfhout weten, terugkijkend op de beslissing van de FEI om Hermès niet toe te laten tot de Olympische Spelen. “Er is hier top gepresteerd. Als team functioneren we super fijn. Dat is ook heel belangrijk. Een team dat fijn met elkaar omgaat en dat het elkaar gunt is ook een team dat boven zichzelf uit kan stijgen. De stijgende lijn zit er echt in. Kijk maar naar Glock’s Total US. Ik hoop zondag van Edward Gal te horen, welk paard hij kiest voor Tokio Glock’s Toto jr N.O.P. of Total US.”

Morgen is de dag dat Van Silfhout de namen van zijn team voor de Olympische Spelen bekend maakt.

Uitslag Grand Prix Special Nations Cup CHIO Rotterdam

1. Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek), GLOCK’s Dream Boy N.O.P. (v.Vivaldi), 78.894%

2. Dinja van Liere (Uden), Hermès (v.Easy Game), 73.489%

3. Matthias Bouten (Dui), Meggle’s Boston (v.Johnson), 73.00%

Uitslag Grand Prix Kür op Muziek Nations Cup CHIO Rotterdam

1. Isabel Werth (Dui), Weihegold (v.Don Schufro), 87.530%

2. Edward Gal (Oosterbeek), GLOCK’s Total US (v.Totilas). 84.280%

3. Dorothee Schneider (Dui), DSP Sammy Davis jr. (v.San Remo), 80.065%

4. Marlies van Baalen (Brakel), Go Legend (v.Totilas), 77.695%

Eindstand Nations Cup Dressuur

1. Nederland, 15 pnt

2. Duitsland, 19 pnt

3. België, 46 pnt

Bron: KNHS persbericht