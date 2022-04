Alex van Silfhout over sabbatical Edward Gal: ‘Ik hoop dat hij er volgend jaar weer is’

CHIO Rotterdam sprak met bondscoach Alex van Silfhout in aanloop naar het concours in het Kralingse Bos. Uiteraard over CHIO Rotterdam, maar ook over 'zijn' ruiters. Onder andere over zijn doelen ("tijd voor een medaille in Parijs"), de sabbatical van Edward Gal ("lastig is het wel") én hij heeft nog een spannend nieuwtje in petto: Hans Peter Minderhoud komt met een nieuw paard in actie op het NK Senioren. Hoogstwaarschijnlijk de negenjarige Invictus (v. Jack Sparrow).

Over de doelen van dit jaar zegt Van Silfhout: ““Eerst zijn er de observaties. Dat zijn het NK in Ermelo, Exloo, Rotterdam en Aken. De combinaties met de beste vorm mogen naar de wereldkampioenschappen in Herning in augustus. Na het WK gaat de blik richting de Olympische Spelen in Parijs. Ik hoop dat daar weer een team weer kan staan, wat opgewassen is tegen de concurrentie, want het is natuurlijk wel de bedoeling dat we weer eens met een medaille thuis komen.”

Winnen in Rotterdam

“Rotterdam is een belangrijk meetmoment. Het is een wedstrijd met veel aanzien en een ring met internationale allure. Eerst hebben we dus het NK, dan Exloo en vervolgens kijk ik waar iedereen staat en wat het slimste is. Ik wil in Rotterdam kunnen winnen, maar meteen daarna is Aken en daar zijn ook veel ogen op gericht. Ik zal dus moeten gaan kijken wat het verstandigst is. Bij dat verstandig zijn denk ik dus aan allerlei dingen, zowel individueel als voor het team.”

Sabbatical Edward Gal

De sabbatical van Edward Gal blijft natuurlijk niet onbesproken: “Dat Edward Gal een wedstrijdpauze heeft ingelast is natuurlijk een grote aderlating, hij trekt normaal gesproken de kar. Maar ik respecteer zijn keuze en begrijp het, hij heeft al zoveel jaren achter aan één stuk wedstrijden gereden. Maar lastig is het wel. Ik hoop dat hij er volgend jaar weer is.”

Hans Peter Minderhoud met nieuw paard

Maar ook zonder Gal verwacht Van Silfhout een mooi NK Dressuur gevolgd door een mooi CHIO Rotterdam. “Ik denk dat we daar mooie sport te zien krijgen. Er zijn verschillende veelbelovende nieuwe combinaties. Emmelie Scholtens zal na haar zwangerschap weer met twee paarden starten, Hans Peter is er met een nieuw paard, Dinja is goed bezig, alle redenen om allemaal naar Ermelo te komen. Het ligt centraal dus voor iedereen aan te rijden. Ik ben heel blij dat we van alle Corona-beperkingen af zijn en dat we weer 100% normaal kunnen rijden. Veel publiek zal door de ruiters gewaardeerd worden en de sport zeker ten goede komen.”

Over het CHIO zegt Van Silfhout: “Ik ben in mijn leven nog maar één keer in de stad zelf geweest, dus als ik de naam hoor, denk ik eigenlijk alleen aan het CHIO. Ieder jaar is het een mooi concours met veel bezoekers en alles erop en eraan, waar ik de ruiters goed kan testen. Ik zie er dus naar uit. Persoonlijk vind ik het jammer dat de internationale 3* tour er niet meer is voor de dressuurruiters. Natuurlijk tellen de punten, maar in een internationaal gezelschap is het voor mij toch makkelijker vergelijken.”

Bron: CHIO Rotterdam