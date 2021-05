Anne Meulendijks: ‘Het EK 2019 is het mooiste moment uit mijn carrière tot nu toe’

In de serie 'Toppers van 71 jaar CHIO' sprak de organisatie van het evenement de afgelopen tijd met verschillende toppers uit de sport over hun mooiste herinneringen aan het concours in het Kralingse Bos. Dit keer met Anne Meulendijks, die in 2019 het Nederlandse dressuurteam vertegenwoordigde op het EK in Rotterdam.

We hoeven het eigenlijk niet te vragen want we horen het al, maar stellen toch de vraag hoe het gaat. Anne: “Eigenlijk heel goed. Ik ben gelukkig niet ziek geweest. Mensen die ik ken wel, maar ik kwam bijna nergens, dus kon het virus ook niet makkelijk oplopen. Dat het zo goed met me gaat, komt mede, omdat we weer op wedstrijd kunnen. Heerlijk om, na een jaar thuiszitten, iedereen weer te zien. Mijn paarden vinden het duidelijk ook heel leuk. Helaas nog wel zonder publiek, dat missen zowel mijn paarden als ik wel, wij houden van applaus.

Ritme terugvinden

“Een paar weken geleden ben ik voor de eerste keer gestart, dat was in Exloo. Daarna heb ik de kaderwedstrijd in Ermelo gereden. Hopelijk vinden Avanti en ik snel het wedstrijdritme terug. We hebben een jaar getraind, maar geen enkele kans gehad om iets in de ring uit te proberen. Nu kan dat gelukkig weer wel. Normaal train je een poosje voor iets, gaat dan op wedstrijd, je traint weer verder enz. Nu is alles anders. Verder heb ik door de lockdown weinig geleden, het werk ging verder gewoon door.”

Spelletjesavonden

“We hebben veel klussen op stal gedaan, als ruiter heb je altijd wel iets te doen en zolang je dat kan, vind ik dat een luxe. De weken zijn eigenlijk voorbij gevlogen. Ik ben, al zeg ik het zelf, goed in focussen, als iets niet kan, dan kan het niet, dan zoek ik iets anders. Het mocht eigenlijk niet, maar ik heb ik heb wel veel tijd gestoken in mijn vrienden. Met drie of vier personen spelletjesavonden doen, dat soort dingen, super gezellig. Met vrienden die ik soms maanden niet zag, dat ben ik echt gaan waarderen.”

Blij met doorgang CHIO

“Maar ondanks alles, ben ik ongelooflijk blij dat jullie CHIO doorgaat! Ik vind Rotterdam sowieso een mooi concours, maar daarnaast vind ik het fijn dat we in Nederland op dit niveau onze sport kunnen bedrijven en in eigen land aan de mensen kunnen laten zien hoe mooi onze sport is. Mijn laatste echt grote wedstrijd was het EK bij jullie in Rotterdam. Daarna heb ik nog Jumping Amsterdam gereden begin 2020 en daarna zou ik Indoor Brabant rijden, maar dat mocht als eerste concours helaas niet doorgaan. Door dit alles ben ik extra blij dat dat Rotterdam haar best doet om een 5* concours als dit te organiseren.”

Pieken op het juiste moment

“Ik hoop dat ik naar Tokio mag, naar de Olympische Spelen, daar ga ik mijn uiterste best voor doen. Het is allemaal erg onzeker, maar we gaan alles doen om erbij te zijn, we gaan er helemaal voor. De volgende wedstrijd van Avanti N.O.P. en mij is het NK in Ermelo en daarna staat Rotterdam op de planning. Tussentijds zal ik nog wel wat kleinere wedstrijden rijden om in het ritme te komen en om op het CHIO te kunnen pieken. Avanti N.O.P. en ik hebben dat ritme echt nodig, weet ik na 10 jaar. Zolang rijd ik hem al. Dat is onze kracht, genoeg wedstrijden rijden en daardoor in het ritme komen en dan op het juiste moment pieken. Net als bij springruiters eigenlijk.”

EK het mooiste moment

“Ik heb zin om in Rotterdam te rijden. Het EK 2019 is het mooiste moment uit mijn carrière tot nu toe. Nooit had ik verwacht dat ik in het seniorenteam zou komen en dan ook nog zilver met het team behalen en naast je idool op het podium te staan. Super mooi was dat en ik denk daar nog heel graag aan terug.”

Meer waardering voor de kleine dingen

“Ik hoop dat alles snel weer wordt zoals het was. Dat we weer snel kunnen genieten van de sport zoals dat het voor corona was, met teamgenoten weer leuke dingen doen. Hopelijk gaan de Olympische Spelen door en kan ik erbij zijn. Ik hoop ook dat de onzekerheid omtrent alles snel verdwijnt, ik probeer alles zo positief mogelijk te zien, maar we weten eigenlijk al lange tijd niet wat morgen ons brengt. Het positieve van dit alles vind ik overigens wel, dat we meer van kleine dingen kunnen genieten en dat we wat we voorheen normaal vonden, nu meer kunnen waarderen”.

Bron: CHIO