Anne Meulendijks: ‘Issey wordt elke proef beter’

De (Nederlandse) dressuurtop trapte vandaag af met de Nationale Grand Prix waarin Anne Meulendijks als tweede eindigde met Johnson-nazaat Issey, voor Judith Ribbels op Fun Fun EB (v. Sorento). “Ik ben heel tevreden! Dit is onze zesde wedstrijd samen en zelfs nog maar onze vierde Grand Prix, dus dat is nog niet zo veel eigenlijk, hè?”, zegt Anne Meulendijks.

“Issey leert zo veel en wordt elke proef beter, hij is een echt wedstrijdpaard. Hij heeft zoveel kwaliteiten, we missen alleen nog wat ervaring en moeten elkaar nog beter leren kennen. Zijn karakter is echt een pluspunt, als je zo bij de les blijft terwijl je voor de eerste keer in zo’n indrukwekkend stadion loopt, dan ben je wel speciaal. Nu op naar de Special morgen!”

Nationaal

Waar het CHIO Rotterdam vorig jaar nog als opmaat gold naar de Olympische Spelen in Tokio, is het nu de derde observatiewedstrijd in aanloop naar het WK in Herning. Naast het CDIO5* waaronder de landenwedstrijd valt, komt de rest van de Nederlandse dressuurtop in Rotterdam in het CDN (nationaal) aan start. Ze rijden de Grand Prix en de Grand Prix Special in de internationale ring en worden beoordeeld door de internationale juryleden.

Bron: KNHS