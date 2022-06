Anne Meulendijks: ‘Mijn toekomst zie ik nog steeds in de paarden’

In de serie 'Aftellen naar CHIO' komt deze keer Anne Meulendijks aan het woord. De amazone, die onderdeel uitmaakte van het Zilveren EK team in Rotterdam, is hard op weg om terug te keren naar het allerhoogste niveau met Issey (v. Johnson) en Guardian (v. Bodyguard).

“Het gaat goed met mij. Ik ben blij dat ik terug ben in de ring, hier doe ik het voor. Na MDH Avanti heb ik geluk dat ik zo snel weer zo’n goed paard heb. En niet alleen Issey, ook Guardian komt eraan. Al is de laatste een heel ander paard. Ik heb hem nog nooit op wedstrijd gereden en weet nog niet hoe hij het op vreemd terrein doet. Ik heb dus heel veel getraind; bloed, zweet en tranen, maar het valt goed uit en het is me het allemaal waard. Zulke goede paarden onder mijn kont, trainen bij Sjef, het is allemaal zo gaaf. Het hele traject, het opleiden, de spanning waar het gaat eindigen, geweldig vind ik dat.”

Ogen op Parijs

”Ik hoop dan ook heel erg dat ik er weer bij kan zijn in Rotterdam, daar doe ik mijn uiterste best voor, al komt het eigenlijk iets te vroeg. Mijn internationale debuut is ook al gepland. Issey is een stoere, bruine ruin van negen jaar. Ik rij hem nu bijna anderhalf jaar en hij is geweldig. Hij heeft drie extreem goede gangen, heel veel kwaliteit in piaffe en passage en een oersterk achterbeen. Hij wil het ook echt voor me doen. Misschien komt dat laatste, omdat het een nakomeling van Johnson is, die hebben bijna allemaal dat goede karakter. Naast Issey heb ik dus ook Guardian te rijden, die ook van Anky en Sjef is. Ook hem hoop ik dit jaar Grand Prix te starten.

Teamplek

Mijn toekomst zie ik dus nog steeds in de paarden, ik hoop net als met Avanti weer in het team te komen. De keren dat ik in het team mocht rijden, waren tot nu toe echt de hoogtepunten in mijn carrière. Helaas heb ik door Corona de Olympische Spelen gemist, als die niet een jaar verzet waren, had het voor mij heel anders kunnen lopen. Echter nu heb ik Parijs in mijn hoofd.’’

Carrière switch

Zoals bekend lest Anne bij Sjef Janssen, partner van Anky van Grunsven. Anky heeft na haar indrukwekkende dressuurcarrière een tweede discipline eigen gemaakt, de reining. Anne Meulendijks heeft echter een andere discipline op het oog. “Dan zou ik willen springen! Dat ik heb ik vroeger ook altijd gedaan en daar was ik eigenlijk beter in dan in dressuur. Ik heb met mijn pony tot en met het Z gereden en leste bij Maikel van der Vleuten. Toen mijn springpony geblesseerd raakte, kregen wij Basalt op stal, van Michelle van Lanen. Natuurlijk raakte ik daar snel aan gehecht en die mocht niet meer weg, zo werd ik dressuuramazone.”

Topruiters als boegbeeld

‘’Veel ponymeisjes van nu zijn fan van ruiters die heel actief zijn op sociale media. Ik vind dat vreemd, je volgt toch iemand om zijn of haar rijkunsten? Iedereen mag de sport promoten, maar boegbeelden van onze sport dat moeten topruiters zijn, die weten waar ze over praten. Dit is ook nog eens goed voor het imago van de paardensport. Paarden die internationaal op concours gaan, hebben het beste leven wat er is en dat moeten we meer laten zien op sociale media. Weinig mensen kunnen er namelijk op stal komen en hebben geen idee wat zich daar allemaal afspeelt.’’

Pennymeisje

‘’Ook vind ik het vreemd dat veel jonge ruiters amper zelf iets aan de verzorging van hun paard doen. Ik vind het belangrijk dat je paarden je maatjes zijn, dat je een band met ze opbouwt. Als je hoger op wilt in de sport, is dat echt nodig om samen die topprestatie te leveren. Ik vind mezelf nog steeds een ‘Pennymeisje’. Bijvoorbeeld de dag voor een wedstrijd was ik mijn paarden zelf en maak ik mijn spullen zelf schoon. Dan gebeurt het goed en werk ik aan de band met mijn dieren. Mijn ervaring is dat hoe beter die band is, hoe liever ze het in de ring voor je willen doen. Ook nu mijn toppaarden niet bij mij thuis op stal staan verandert hier niets aan. Ik ben gewoon lang bij Sjef en Anky. Ik zie dat steeds minder vaak, het lijkt alleen maar om het rijden te gaan”.

Bron: CHIO