Annemarie Sanders: ‘Altijd de kriebels als ik weer in Rotterdam mocht starten’

In de serie 'Toppers van 71 jaar CHIO Rotterdam' sprak de organisatie van het evenement de afgelopen tijd met verschillende toppers uit de sport over hun mooiste herinneringen aan het concours in het Kralingse Bos. Deze keer kwam Annemarie Sanders-Keijzer aan het woord. Zij was de eerste Nederlandse winnares van de Grand Prix Special en beleefde eigenlijk alleen maar goede momenten op het CHIO.

Annemarie Sanders-Keijzer, die met haar toppaard Amon zeer succesvol was, waarvan zeven keer Nederlands Kampioen in 1992 teamzilver op de Olympische Spelen in Barcelona enkele hoogtepunten zijn, kwam voor het eerst op het CHIO als deelnemer.

Sprookje

“Zeventien jaar was ik, in 1975, ik weet dat nog precies, ik was nog te jong om deel te mogen nemen aan de Von Hazslinszky prijs”, aldus de amazone. “Daarna heb ik ieder jaar in Rotterdam gereden en dat vond ik ieder jaar weer geweldig. Zo’n schitterend terrein, zo gezellig, zulk enthousiast publiek, heel anders dan bijvoorbeeld, voor mij dichtbij huis, Jumping Amsterdam. Warm, dat is het juiste woord voor de sfeer en ik vond het een sprookje om in de toenmalige baan in het bos te rijden.”

Kriebels

“Ik kreeg altijd de kriebels als ik weer in Rotterdam mocht starten. Wat ook speciaal was, was dat ik altijd in de Manège mocht staan, Amon heeft nooit een stal gehad in een tent”, blikt Sanders terug. “Ik reed ook ieder jaar goed op het CHIO, ik won altijd, misschien was het mede daarom wel mijn favoriete concours.”

Incognito

De Noord-Hollandse amazone geeft zelden interviews geeft en verschijnt ook niet vaak in de media, maar rijden doet ze nog vrijwel iedere dag. Sanders heeft een stal bij haar ouders waar ze dagelijks te vinden is en rijdt een twaalfjarige ruin van Lord Loxley, die ze zelf gefokt heeft. “Alles zit erop. Het is een gewoon beestje, maar hij kan alles en ik ben er eigenlijk best trots op. Sterker nog, ik zou eigenlijk best de ring in willen, incognito”.

