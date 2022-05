Bart Bles: ‘Primaire doel om m’n paarden gezond en fit te houden’

Vorig jaar won hij met Grenoble DN de FairChild prijs tijdens het CHIO Rotterdam en dit jaar won hij de Grote Prijs van Abu Dhabi met KrisKras DV en zilver tijdens het NK springen met Gin D. In de serie 'Aftellen naar het CHIO' is Bart Bles aan het woord. "Het outdoor seizoen is nu echt begonnen."

“Er zijn veel wedstrijden. WK in Herning, de Global Champions Tour en de Longines FEI Nations Cup wedstrijden zijn belangrijke wedstrijden en ik hoop vooral dat het lukt om het beste team met frisse paarden op de juiste momenten te laten pieken. In overleg met bondscoach Jos Lansink moeten we de paarden opbouwen en een goede planning maken. We hebben op dit moment niet heel veel paarden voor de Team NL ruiters, maar de paarden die we hebben zijn wel goed. Daar moeten we dus goed mee omgaan. We moeten ze niet leeg rijden maar de paarden voldoende rust geven zodat ze op het moment dat het nodig is optimaal presteren. Dit jaar zijn het WK in Herning en de finales van de Longines FEI Nations Cup in Barcelona en van de Global Champions Tour de momenten waarop we zouden moeten pieken,” vertelt de 42-jarige springruiter uit Babberich, waar hij een eigen springstal heeft.

Puzzelen met wedstrijdplanning

“Ik beschik zelf momenteel over een aantal goede paarden. Gin D is vooral sterk op dikke graspistes en met Comme Laude W en KrisKras DV heb ik twee paarden die het goed doen in de 1,60 m klasse. Samen met Jos gaan we kijken hoe we de paarden het best kunnen inzetten. Na Rome, dit weekend, heb ik Stockholm nog op het programma staan en dan naar Rotterdam. Het is mijn primaire doel om m’n paarden gezond en fit te houden, dus het best nog wel puzzelen hoe de wedstrijdplanning er dit jaar verder uit gaat zien.”

Extra bijzonder

“Ik kom al zoveel jaren op het CHIO, ik weet niet eens meer wanneer de eerste keer was. Het is een prachtige concours met een grote piste en een goede organisatie. En dat het in Nederland is maakt het extra bijzonder. Zeker dit jaar, nu alles weer kan en er publiek bij is. Ik kijk er echt naar uit. Vorig jaar heb ik er fijn gereden, met Grenoble DV heb ik zelfs een rubriek gewonnen en met KrisKras DV had ik me gekwalificeerd voor de Grote Prijs.”

Goede paarden schaars

“Het is heel belangrijk dat we aan de toekomst van Team NL werken en zorgen dat ons land weer mee doet op het hoogste niveau. We hebben heel goede ruiters en ook heel goede paarden, ze zijn alleen wat schaars op dit moment. Daarom moeten we er alles aan doen om die paarden te behouden en vooral heel te houden. Gelukkig komen er flink wat jonge paarden aan, we moeten dus nog even afwachten maar ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van TeamNL er veelbelovend uitziet!”

Bron: CHIO